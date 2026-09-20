Biskup Konzbul vysvětil kostel blahoslavené Marie Restituty v Brně-Lesné

Několik stovek věřících se dnes zúčastnilo slavnostního vysvěcení kostela blahoslavené Marie Restituty v Brně-Lesné. Kostel svému účelu slouží od roku 2020. Pro vysvěcení je ale třeba, aby měl v presbytáři kamenný oltář zapuštěný do země a další vybavení, což se stalo letos. Vysvětil jej brněnský biskup Pavel Konzbul. Vysvěcení je jakýsi zápis do katastru božích nemovitostí, řekl v nadsázce Konzbul při mši. Farníkům popřál, aby pro ně chrám byl spojnicí s Bohem. Stavbu kostela za 137,5 milionu korun zaplatily dary věřících. Lidé dnes zaplnili kostel, někteří sledovali bohoslužbu i vně chrámu.
Vysvěcení znamená, že budova je zasvěcená Bohu a může se používat výhradně k náboženským účelům. "Lidé potřebují stálá místa, kde se mohou scházet, kde mohou být spolu. Lidé potřebují místa, kde si mohou být jistí blízkostí, kde lze říci, že zde přebývá Bůh. Proto se staví kostely z kamene, dřeva i betonu, stejně jako tento chrám. Ne proto, že by Bůh tento kostel potřeboval - Bůh je doma, na zahrádce i u mě v ledničce - ale proto, že my potřebujeme jistotu božího domu," uvedl Konzbul.
Mobiliář především z přírodních materiálů potřebný pro vysvěcení vytvořil brněnský akademický malíř a sochař René Vlasák. Tvar kamenného oltáře je podle něj inspirován tvarem mušle. Při mši do něj byly vloženy ostatky svaté Zdislavy, svatého Jana Sarkandra a blahoslavených Jana Buly a Václava Drboly. Součástí obřadu je také pomazání oltáře a stěn kostela olejem pro náboženské obřady zvaným křižmo. Když kostel poté zaplnila i vůně kadidla, rozezněla se požární signalizace.
Netradiční kostel podle návrhu architekta Marka Jana Štěpána se stavěl od srpna 2017. Kruhová budova s dominantní, 31 metrů vysokou věží se zvonkohrou vyrostl kompletně jako monolitická železobetonová konstrukce. K zajímavým prvkům patří duhová skla pod klenbou. V roce 2020 nový kostel požehnal Konzbul, tehdy jako pomocný brněnský biskup.
Marie Restituta se narodila v roce 1894 jako Helena Kafková v nedalekých brněnských Husovicích. Později se její rodina přestěhovala do Vídně a Kafková vstoupila do kongregace Sester františkánek křesťanské lásky a přijala řeholní jméno Marie Restituta. Byla zdravotní sestrou a za druhé světové války se několikrát dostala do sporu s nacisty. Zatčena byla na operačním sále a následně popravena gilotinou. Blahořečena byla v roce 1998.