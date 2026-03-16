Žalobkyně Lastovecká skončila v bitcoinové kauze kvůli podjatosti, tvrdí NSZ

Brífinku v Brně se účastnila nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová, její první náměstek Zdeněk Kasal, vrchní státní zástupce v Olomouci Radim Dragoun a dozorová státní zástupkyně případu Lucie Slámová.
Únik informací se týká mimo jiné návrhu žalobkyně Petry Lastovecké obvinit bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka (dříve ODS) a jeho náměstka Radomíra Daňhela ze zneužití pravomoci úřední osoby. Návrh podle Deníku N zazněl na uzavřené lednové poradě.
Kauza se týká loňského přijetí daru ministerstvem od Tomáše Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Tehdejší ministr Blažek kvůli tomu rezignoval, i když tvrdí, že se přijetím daru v bitcoinech ničeho nezákonného nedopustil. Obviněn není.
Podle auditu, který zadala Blažkova nástupkyně Eva Decroix (ODS), ministerstvo neprovedlo povinnou předběžnou kontrolu původu kryptoměny podle zákona o finanční kontrole a v rozporu s interními předpisy si nevyžádalo a nezpracovalo komplexní právní stanovisko ke smlouvě. Jiřikovský je od loňského srpna ve vazbě.
„Fakt, že do veřejného prostoru pronikly informace z neveřejného přípravného řízení, včetně připravovaných procesních kroků či údajných záměrů zahájit trestní stíhání vůči konkrétním osobám, považuji za selhání svých podřízených, které mě velmi mrzí,“ uvedl Radim Dragoun ve svém prohlášení. „V tomto smyslu už také podala dozorová státní zástupkyně trestní oznámení, kterým se zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů pod dozorem Vrchního státního zastupitelství v Praze,“ doplnil.
Pochybnosti o nestrannosti žalobkyně
O návrhu obvinění na uzavřené poradě žalobců napsal Deník N v únoru. To, že je pro obvinění dost důkazů, uvedla podle něj žalobkyně Lastovecká, která dozoruje brněnskou bytovou kauzu spjatou s tamní ODS a která v minulosti čelila kritice tehdejšího ministra Blažka. Stalo se tak na uzavřené pracovní poradě týmu policejních vyšetřovatelů a státních zástupců 6. ledna. Žalobkyně byla několik dní poté z týmu vyloučena.
Dragoun dnes potvrdil, že tato úvaha na poradě zazněla, odmítl však, že by to mělo souvislost s přesunem části bitcoinové kauzy do Prahy a s vyloučením Lastovecké z týmu. Důvodem byly podle něj pochybnosti o nestrannosti žalobkyně v pražské části kauzy týkající se přijetí daru ministerstvem.
„S ohledem na osoby, které by mohly být v tzv. pražské části kauzy podezřelé, a s ohledem na předchozí medializované výroky Petry Lastovecké na adresu některých osob, dospěl náměstek vrchního státního zástupce Radek Bartoš k závěru, že tato státní zástupkyně není v dané věci nestranná a kvůli námitce podjatosti by jakýkoliv její podíl na kterýchkoliv úkonech mohl kompromitovat další průběh trestního řízení,“ uvedl Dragoun.
Odmítl, že by VSZ v Olomouci dostalo v této kauze jakékoliv pokyny od Nejvyššího státní ho zastupitelství, ať už kvůli personálnímu obsazení týmu tak i k tomu, která konkrétní osoba by měla, či neměla být obviněna. „Jediným důvodem vyloučení Petry Lastovecké z dalších úkonů v tomto trestním řízení byla tedy její zřejmá podjatost a možné riziko ohrožení trestního řízení,“ doplnil Dragoun.
Bradáčová vytkla špatnou komunikaci
První náměstek nejvyšší státní zástupkyně Zdeněk Kasal novinářům v Brně řekl, že NSZ postupovalo zcela v souladu se zákonem a se všemi pravidly a principy trestního řízení. „NSZ nevydalo žádné ústní nebo písemné stanovisko nebo pokyn, jaké konkrétní osoby mají, nebo nemají být ve věci trestně stíhány,“ uvedl Kasal.
Nejvyšší státní zástupkyně Bradáčová, která se z bitcoinové kauzy vyloučila, protože loni v červenci podávala vysvětlení policii k časové souslednosti případu, podotkla, že NSZ nečinilo žádné procesní úkony, které by směřovaly k nastínění či pokynům v daném případu nebo k personálnímu obsazení státních zástupců.
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci podle ní nepostupovalo v bitcoinové kauze ve vztahu k médiím adekvátně a transparentně, když nereagovalo bezprostředně na dotazy. NSZ to podle Bradáčové muselo napravit, součástí toho byla i pondělní tisková konference v Brně. „Odpověděli jsme na všechny dotazy, to je rozdíl od Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, které na dotazy nereagovalo,“ zmínila Bradáčová.
Podle Dragouna nemá vyloučení Lastovecké z bitcoinové kauzy souvislost s rezignací Petra Šeredy na funkci ředitele odboru závažné hospodářské a finanční kriminality VSZ v Olomouci.
„Jeho rezignace nesouvisela s tím, že bychom se neshodli na jakémkoliv právním, procesním nebo hmotněprávním postupu v bitcoinové kauze. Kolegu Šeredovi jsem v souvislosti s touto kauzou vyčítal, že k úkonům v takzvané bitcoinové kauze přibral Petru Lastoveckou, aniž by tuto skutečnost předtím projednal se mnou nebo mým náměstkem, tuto informaci nám ani neoznámil a dále písemné rozhodnutí o ustanovení Petry Lastovecké k těmto úkonům antedatovat. Proto jsem mu dal najevo, že jako podřízený ztratil moji důvěru,“ sdělil Dragoun.
Podle Deníku N Šereda Lastoveckou do týmu začlenil koncem minulého roku, kdy nahradila jiného státního zástupce. Šereda tak podle zdrojů Deníku N postupoval i s ohledem na aktuální personální nouzi.
Rozšíření obvinění Jiřikovského
Miliardu korun v bitcoinech daroval loni státu Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Provozoval také online tržiště, které zřejmě sloužilo především pro prodej drog. V roce 2021 byl z vězení propuštěn.
Následně údajně získal zpět přístup ke své elektronice, tedy i k elektronické peněžence, v níž měl bitcoiny celkem za tři miliardy korun. Jeho advokát Kárim Titz se poté obrátil na ministra spravedlnosti Blažka s nabídkou, která obsahovala darování 30 procent Jiřikovského bitcoinů státu s tím, že mu zbytek zůstane.
Minulý týden detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) rozšířili obvinění Jiřikovského, kromě legalizace výnosů z trestné činnosti je nově stíhán i za provozování darknetového tržiště Nucleus Market.
Česká advokátní komora (ČAK) také podala kárnou žalobu na brněnského advokáta Titze, který dal zprostředkovával.