„Není to tak jednoduché najít někoho, kdo by v té roli mohl být. Musí mít nějaké vystupování, musí umět francouzsky, musí umět jezdit na koni. Nechceme jen někoho nahodilého, kdo se obleče do uniformy, leckdy ještě špatné. Chceme osobnost, která se na to hodí,“ uvedl za organizátory Miroslav Jandora.
Nějací kandidáti na roli Napoleona podle něj byli, ale nebyli vhodní. Zabere podle něj ještě nějaký čas, než se vhodný člověk najde, pokud vůbec.
Schneider byl podle Jandory coby Napoleon výjimečný. Měl respekt mezi účastníky, uměl jezdit na koni, jednoduše „to měl v sobě“.
Americký herec Mark Schneider francouzského panovníka ztvárňoval posledních 20 let, loni se ale s postavou rozloučil. „Byla to největší pocta, které se mi mohlo dostat,“ řekl tehdy novinářům Schneider. Napoleon patřil už v dětství k jeho hrdinům.
Bitva u Slavkova, známá také jako bitva tří císařů, se odehrála 2. prosince 1805 východně od Brna. Francouzská armáda porazila spojené rakousko-ruské síly. Vojenští historikové vyzdvihují mistrně zvolenou taktiku francouzských vojsk. Výsledek bitvy potvrdil Napoleonovu dominanci v Evropě.
Každoročních připomínek se v okolí Tvarožné na Brněnsku zpravidla účastní kolem tisícovky nadšenců v historických uniformách z celé Evropy. Do bitevní ukázky se zapojují i desítky jezdců na koních a děl.
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Fakta a mýty o bitvě u Slavkova. Rabování, pískot Francouzů i pověst o čarodějnici
Vzpomínková akce Austerlitz 2026, věnovaná 221. výročí bitvy tří císařů, se letos uskuteční na slavkovském bojišti a v jeho okolí 27. až 29. listopadu. Hlavním tématem sobotní rekonstrukce bude střetnutí na severním úseku bojiště – boj Lannesova 5. sboru a Muratova jezdectva proti Bagrationovu předvoji a Uvarovově (a Liechtensteinově) kavalerii.
Organizátoři očekávají účast přibližně 1 200 nadšenců z celé Evropy, 60 koní a 15 děl. Zajímavostí letošního ročníku je, že po letech, kdy na poli převažovaly francouzské jednotky, bude tentokrát rakousko-ruská koaliční armáda početnější než francouzská strana.
Vzpomínkové akce nejsou oslavou války, zdůrazňují organizátoři. Události staré více než dvě století se s odstupem času staly příležitostí k setkávání lidí z mnoha zemí a poznávání společné evropské historie. V neděli program pokračuje pietním aktem u Mohyly míru.
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6. prosince 2015