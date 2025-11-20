Bitva u Slavkova 2025 bude na větším prostoru a naposledy s Napoleonem z USA

  10:12
Letošní 220. výročí bitvy u Slavkova, významného střetu Napoleonských válek, nabídne zájemcům atraktivní program v rámci vzpomínková akce Austerlitz 2025. Rekonstrukce bitvy, pietní ceremoniál a přehlídky vojenských jednotek přiláká tisíce účastníků z celé Evropy.
Bitevních ukázek se při 215. výročí střetu u Slavkova účastnilo kvůli covidu...

Bitevních ukázek se při 215. výročí střetu u Slavkova účastnilo kvůli covidu jen několik desítek nadšenců v historických uniformách. | foto: Jiří Salik Sláma

Pořadatelé vzpomínkových akcí na bitvu u Slavkova se v covidovém roce věnovali...
Bitevních ukázek se při 215. výročí střetu u Slavkova účastnilo kvůli covidu...
Bitevních ukázek se při 215. výročí střetu u Slavkova účastnilo kvůli covidu...
Vojáci tasili poblíž Slavkova zbraně i v době covidu, ovšem ve výrazně...
19 fotografií

Kdy se koná rekonstrukce Bitvy u Slavkova 2025

Rekonstrukce bitvy u Slavkova se uskuteční v sobotu 29. listopadu od 14:00 na bojišti pod Santonem u Tvarožné. Součástí akce bude také široký doprovodný program, který proběhne od 26. listopadu do 2. prosince.

Letošní ročník nabídne výrazně rozšířený prostor bojiště, kdy místo obvyklých 200 x 250 metrů bude měřit 250 x 400 metrů.

Hlavní program připadá na 29. a 30. listopadu, samotný výroční den 2. prosince vychází na úterý, proto se program prodlouží až do tohoto data.

Program
středa 26. listopadu 17–18Kučerov – setkání s napoleonskými vojáky, bitva na návsi a přehlídka
pátek 28. listopadu 17:30Ohně na Žuráni, pořádá obec Podolí
sobota 29. listopadu 07:30Žuráň, slavkovské slunce, přehlídka fr. jednotek
sobota 29. listopadu 09:00Tvarožná, nástup koaliční armády
sobota 29. listopadu 10:30-12Santon, bojiště – manévry pěchoty a jezdectva
sobota 29. listopadu 14:00-15:30Rekonstrukce bitvy tří císařů – Tvarožná
neděle 30. listopadu 12:00Pietní akt na Mohyle míru
úterý 2. prosince 07:30Žuráň, slavkovské slunce, pietní akt na Mohyle míru

Kdo se zúčastní Bitvy u Slavkova 2025

Organizátoři očekávají, že se akce Austerlitz 2025 zúčastní až 1 500 účastníků z 15 zemí, 100 koní a 20 děl. Letošní ročník bude zároveň posledním vystoupením Marka Schneidera v roli Napoleona, který svou „císařskou kariéru“ zahájil v roce 2005 při rekonstrukcích ve Waterloo a u Slavkova během oslav 200. výročí a od té doby patřil k nejvýraznějším osobnostem evropských napoleonských akcí.

Mark Schneider

Napoleon Bonaparte, jak ho zachytil francouzský malíř Robert Lefèvre.

U Slavkova vystupoval pravidelně. „Roli opouští dobrovolně a na vrcholu sil a v době, kdy je stále schopen Napoleona ztvárnit způsobem, který není karikaturou,“ vysvětlují organizátoři.

V symbolický den výročí bitvy, v úterý ráno v 7:30, vojáci společně s Napoleonem přivítají „skutečné Slavkovské slunce“ na Žuráni a následně zamíří k Mohyle míru uctít památku padlých. „Událost je zároveň rozloučením s naším představitelem Napoleona, Markem Schneiderem z USA, který po dvaceti letech končí,“ uvedl za pořadatele Miroslav Jandora.

Kolik stojí vstupenky na Bitvu u Slavkova 2025

Vstup na akci je zdarma, výjimkou jsou místa na VIP tribuně.

VIP vstupenka v ceně 1 900 korun zahrnuje sezení na tribuně, občerstvení a teplé nápoje v temperovaném stanu u tribuny, parkování zhruba 200 metrů od místa a také setkání s veliteli vojsk a čestnými hosty hodinu před začátkem bitvy. Vstupenky jsou k dostání zde na webu.

Doprava a parkovné na Bitvě u Slavkova 2025

Parkovné se neplatí, organizátoři však doporučují využít kyvadlovou dopravu. Doporučení souvisí také s probíhající rekonstrukcí křižovatky na dálnici D1, která může způsobit dopravní komplikace. Mapa parkování je každopádně zde.

Mapa parkování u akce Bitva u Slavkova 2025.

Kyvadlová doprava IDS JMK (sobota 29. listopadu)

  • Brno → motorest Rohlenka

Linka 702 bude posílena mimořádnými spoji nad rámec jízdního řádu.

Autobus pojedou z Brna, Úzké (nástupiště u dnes zbouraného Obchodního domu Tesco) v době od 10:08 do 13:45 po trase: Úzká; Opuštěná; Tržní; Černovičky; Slatina, sídliště; Šlapanice, Bedřichovice, rozc.; Jiříkovice, motores Rohlenka.

V opačném směru ze zastávky Jiříkovice, motorest Rohlenka po uvedených zastávkách zpět do Brna (v tomto směru jízdy vynechává zastávku Brno, Opuštěná, naopak obsluhuje navíc zastávku Brno, Zvonařka) pak budou vedeny posilové spoje v době od 15:00 do 16:30 hod.

Na lince platí běžný tarif IDS JMK. Jízdné z Brna na Rohlenku činí 33 Kč, pro držitele jízdenek pro zóny 100+101 stačí dokoupit jízdenku za 19 Kč.

  • Slavkov u Brna → motorest Rohlenka

Mezi Slavkovem u Brna a Rohlenkou pak budou v době od cca 11:20 do 13:20 (jen v uvedeném směru) zavedeny mimořádné spoje linky 601 v intervalu 20-30 minut.

V opačném směru pak budou z Rohlenky do Slavkova u Brna (jen v uvedeném směru) vedeny mimořádné spoje linky 601 v době od 15:00 do 16:20 v intervalu 20 minut.

Na lince platí běžný tarif IDS JMK. Jízdné mezi Slavkovem u Brna a Rohlenkou činí 33 Kč.

Historická fakta o bitvě z roku 1805

Kdo bojoval v bitvě tří císařů?
Bitvě u Slavkova se přezdívá bitva tří císařů, protože se v ní střetly armády tří mocností, z nichž všem vládli „císaři“ - Napoleon I. v čele Francie, František I. jako hlava Rakouska a car Alexandr I. za Ruské impérium. Carský titul v dané době představoval slovanský ekvivalent západoevropského císařského titulu.

Kdo vyhrál bitvu tří císařů?
V bitvě nakonec díky Napoleonově strategickému plánování zvítězili Francouzi. A zatímco Rusové se stáhli zpět na východ a později v boji proti Napoleonovi pokračovali, Rakušany čekalo značné ponížení. Kromě ztráty části území a rozpadu Svaté říše římské, jejímž byl František I. také císařem, zasáhla navíc tohoto panovníka i jedna velmi osobní rána. Okolnosti ho totiž donutili provdat za Napoleona svou nejstarší dceru Marii Luisu Habsbursko-Lotrinskou.

Co řekl Napoleon v bitvě u Slavkova?
Nejslavnější Napoleonův výrok spojeným s bitvou u Slavkova zní: Vojáci, jsem s vámi spokojen. Můj národ vás přivítá s radostí. Postačí, když řeknete „bojoval jsem u Slavkova“ a každý řekne „to je hrdina.“ Těmito slovy se císař snažil ocenit válečnické schopnosti svých podřízených, kteří se zasloužili o vítězné uskutečnění jeho strategických plánů. Napoleon obecně proslul tím, že měl se svými vojáky velmi dobré vztahy a oni mu byli bezmezně loajální.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Akce zdarma 17. listopadu 2025: Praha nabídne koncerty hvězd i volné vstupy

Slavnostní otevření Národního muzea, Andrej Babiš. ( 27. října 2018)

V pondělí 17. listopadu si každoročně připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva. V Česku je tento den nejvíce spojen s připomínkou počátku sametové revoluce. Období...

Vánoční rozsvícení a putování Faunaparkem je tady. Pomůžete nám přivolat anděly?

Brněnský Špilberk znovu rozzářily tisíce světel. Po loňském úspěchu se na hrad...

Frýdecko-místecký Faunapark zve všechny zájemce na předvánoční putování Faunaparkem s dílničkou, hrou pro děti, pohodovou vánoční hudbou a slavnostním rozsvícením stromečku i pergoly. Možná dokážete...

20. listopadu 2025  11:31

V Jeseníkách začne lyžařská sezona příští pátek, vleky spustí jako první Branná

ilustrační snímek

Lyžařská sezona v Jeseníkách začne příští týden v pátek, jako první již tradičně spustí vleky lyžařský areál v Branné na Šumpersku. Podle provozovatele...

20. listopadu 2025  9:46,  aktualizováno  9:46

Na farmě kopl kůň ženu do hlavy, lékař měl podezření na poranění mozku

Pohled na farmu ve Větřkovicích na Opavsku z paluby záchranářského vrtulníku....

Těžké zranění utrpěla ve středu 32letá žena pracující na farmě na Opavsku. Kůň ji kopl do hlavy, nakonec ji musel převážet záchranářský vrtulník do ostravské nemocnice.

20. listopadu 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Policie prohledala evakuovanou školu v Táboře, nebezpečný předmět nenašla

Policejní zásah v Táboře u školy v Helsinské ulici. Důvodem je telefonická...

Policisté v Táboře zasahovali ve čtvrtek ráno ve škole v Helsinské ulici. Žáci i učitelé museli opustit školu. Důvodem byla telefonická hrozba. V 10.40 hodin pak policie oznámila, že je opatření...

20. listopadu 2025  10:12,  aktualizováno  11:13

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Cestující v Klatovech půjdou z autobusu rovnou na vlak za necelý měsíc

Velký přestupní terminál roste u vlakového nádraží v Klatovech. (4. listopadu...

Už žádné půlkilometrové přebíhání mezi autobusovým a vlakovým nádražím v Klatovech. V neděli 14. prosince začnou všechny autobusové linky jezdící v objednávce kraje a spoje městské dopravy využívat...

20. listopadu 2025  11:12

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Policie prověřuje obecné ohrožení

U Zlivi se srazil rychlík s osobním vlakem.

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Nemocnice v Českých Budějovicích přijala čtyři těžce zraněné, z toho jeden je v ohrožení života....

20. listopadu 2025  7:02,  aktualizováno  11:04

Desetitisíce lidí v Praze jsou bez vody kvůli havárii potrubí

Havárie vody poškodila komunikaci u Úřadu městské části Praha 8. (29. července...

Jihovýchod Prahy zasáhla rozsáhlá porucha vodovodního potrubí. Problémy s přívodem vody má přibližně 30 tisíc obyvatel z několika městských částí. Mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek...

20. listopadu 2025  11:02

Rakovinu slinivky lze úspěšně operovat.

20. listopadu 2025  10:58

Sražený údržbář u Muzea, mrtvý na Malostranské. Tragická noc v pražském metru

Pracovní vlak v noci srazil ve stanici metra Muzeum údržbáře a těžce ho zranil....

V pražském metru se pozdě večer udály hned dva závažné incidenty. Pracovní vlak srazil ve stanici metra Muzeum údržbáře a těžce ho zranil. Muž podle záchranářů utrpěl devastující zranění ruky....

20. listopadu 2025  8:42,  aktualizováno  10:57

20. listopadu - Den za používání méně věcí

20. listopadu 2025  10:50

Lékaře viní ze znásilnění zdrogovaných žen, obhajoba kritizuje vyšetřování

Bývalý vojenský lékař a pedagog čelí obžalobě ze znásilnění osmi žen, hlavně...

Krajský soud v Hradci Králové ve čtvrtek otevřel případ vojenského lékaře a pedagoga, který čelí obžalobě ze sériového znásilnění osmi žen, zejména studentek. Podle spisu jim přidával do pití drogu a...

20. listopadu 2025  7:02,  aktualizováno  10:34

Pražský magistrát svěřil miliardový projekt podvodníkovi. Ten teď sedí ve vězení

Tenisový klub TJ Karlín Tesla. V těsné blízkosti stavby Libeňského mostu a...

Na devět let odsouzený Radek Neymon měl podle všeho prsty nejen v pletichaření s pozemky určenými pro sportovní rekreaci. Pražský magistrát si na přípravu projektů za miliardu korun vybral firmu...

20. listopadu 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.