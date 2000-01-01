náhledy
Živé i neživé exempláře nechávají nahlédnout do podivuhodné zvířecí říše na výstavě Bizarní hmyz, kterou hostí Dietrichsteinský palác v Brně. „Výstava vznikla s myšlenkou ukázat veřejnosti, že hmyz může být nejen děsivý a otravný, ale i krásný a zajímavý,“ oznamuje entomolog Jiří Procházka. A o různé bizarnosti skutečně není nouze.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Část výstavy je věnována rohům a dalším výčnělkům sloužícím zejména k boji mezi samci. „Nosorožík z Japonska má na hlavě rozvětvený roh, díky kterému bývá připodobňován k samurajům, kteří mívají podobné výrůstky na přilbách. Tento brouk je v Japonsku s oblibou chován jako domácí mazlíček. Tak jako my máme křečka, japonské děti mají nosorožíka,“ přibližuje Procházka.
Asie je domovem i dalšího exempláře – mohutnatky. „Jde o vodní hmyz, který může vzácně zaskočit i návštěvníky jižní Evropy. V Asii se s oblibou loví, smaží a konzumuje. Anglicky se mohutnatce také říká toe biter (okusovač palců na nohou),“ komentuje Procházka.
Prostory Dietrichsteinského paláce na Zelném trhu zdobí přes 200 fotografií od zhruba 70 autorů z celého světa, některé z nich velmi detailní. Zásluhu na tom má rozvoj technologie skládané makrofotografie, takzvaného focus stackingu. Výsledek je složeninou desítek až stovek jednotlivých snímků, což zajišťuje dokonale ostrý obraz plný detailů.
Kovový lesk kromě babočkovitých motýlů z Amazonie zdobí i zlatohlávky v nedaleké vitríně, kterým se ne nadarmo říká „živoucí drahokamy“. Tento oddíl výstavy ukazuje návštěvníkům to nejkrásnější z hmyzí říše. „Jedním z našich nejkrásnějších brouků je krasec třešňový, se kterým se můžeme setkat i v Brně na starých třešních,“ zmiňuje Procházka.
Tady se něco hýbe. Z jednoho z terárií, která jsou na výstavě rovnoměrně rozmístěna, kouká marocká kudlanka. „Ještě ji máme malou, ale než výstava skončí, naroste do poměrně velkých rozměrů a bude přes celou dlaň,“ sděluje Procházka. Dodává, že návštěvníci budou moci v průběhu času sledovat, jak se pod záštitou Moravského zemského muzea těmto tvorům daří.
Tak velká, že se jí už nechce skákat. Dalším živým exemplářem je kobylka z Papuy Nové Guiney, která i přes jistou lenost způsobenou svojí velikostí není bezbranná. „Ochranu jí zajišťují křídla dokonale napodobující listy,“ líčí Procházka. Kobylka se na rozdíl od těch našich neživí dravě. V Brně požírá ostružiníkové listy a občas si kousne do jablka.
Můra, nebo kůra? A tohle přece musí být trn. Některé druhy hmyzu dovedly schopnost splynutí s okolím k dokonalosti. „Na tomto panelu máme především obrázky různých můr, které naprosto dokonale splývají s prostředím. Objevit mnohé z nich v přírodě je proto těžký oříšek i pro trénované oko entomologa,“ přibližuje Procházka.
K vidění jsou i titán obrovský nebo goliáš obrovský. „Můžete vidět, že titán, vzácný obyvatel amazonského pralesa, je skutečně obrovitý brouk,“ ukazuje Procházka na jednoho z největších brouků světa, který dosahuje délky přes 15 centimetrů. Kdybychom se však vrátili o 300 milionů let zpět, kdy bylo v ovzduší víc kyslíku, mohli bychom potkat vážky s rozpětím křídel až tři čtvrtě metru.
Českým gigantům dominuje roháč obecný, známý díky svým mohutným kusadlům. „Máme tady i tesaříka obrovského, vodomila černého nebo majku. To jsou největší zástupci hmyzu, které je možné v naší přírodě potkat,“ vyjmenovává Procházka.
Výstava se věnuje i zobrazení hmyzu v kultuře. Procházka připomíná Brouka Pytlíka, u nějž generace entomologů spekulovaly, o jaký druh jde. V literárním oddělení Moravského zemského muzea se však podařilo nalézt pokyny Ondřeje Sekory k překladu Ferdy Mravence do němčiny. Stálo v nich: Ferda Mravenec – mravenec lesní, Koník – kobylka zelená, Brouk Pytlík – vymyšlená postava.
Na návštěvníky čeká i animace a dotyková hra od studentů střední školy umění a designu v Brně. Lidé se tak mohou něco naučit i hravou formou. Podle Procházky je aspoň základní znalost hmyzu důležitá. „Člověk pak ví, co ho může bodnout či kousnout, a co je naopak naprosto neškodné,“ podotýká.
