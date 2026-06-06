V hale P brněnského výstaviště odstartuje v 9 hodin celodenní program, jehož vrcholem bude dvouhodinová mše. Její součástí bude blahořečení obou kněží. Blahořečení znamená, že církev oficiálně uznává, že daná osoba žila ctnostný a svatý život a je právem uctívána jako vzor pro ostatní věřící.
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Na slavnostní mši za umučené kněží přidali tisíce míst, povede ji kanadský kardinál
Mladí faráři Bula a Drbola byli oblíbení, proto i trnem v oku komunistické moci, která se snažila církev potírat. Oba byli zároveň neústupní a věrni pravdě, s rozsudkem trestu smrti ve vykonstruovaném procesu se však smířili a trýznitelům odpustili.
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Dostali od Boha sílu zachovat se čestně, řekl kardinál o blahořečených kněžích
Kněží byli v roce 1951 komunistickou totalitní mocí označeni za spolupracovníky údajné protistátní skupiny, která v Babicích na Třebíčsku zavraždila tři členy místního národního výboru. Kvůli tomu byli odsouzeni k trestu smrti. Rozplést příběh, co se tehdy skutečně stalo, se kvůli zmanipulovanému vyšetřování nikdy nepovedlo a nejspíš už ani nepovede.