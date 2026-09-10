Blanenské gymnázium má nové multifunkční sportoviště, sloužit bude i veřejnosti

Autor: ČTK
  10:47aktualizováno  10:47
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Blanenské gymnázium má nové multifunkční sportoviště. Primárně bude sloužit studentům školy, v odpoledních hodinách ho však budou moci využívat také místní sportovní kluby a široká veřejnost. Stavba trvala zhruba rok a nahradila původní zanedbaný zatravněný prostor se štěrkovou dráhou. Investice byla přibližně 13 milionů korun. Blanenská radnice o tom informovala na svém webu.

Původní sportoviště už nesplňovalo bezpečnostní požadavky, škola si proto musela pronajímat jiné prostory ve městě. "Mám obrovskou radost, že nové hřiště máme. Stav původního hřiště už několik let neodpovídal požadavkům na kvalitní a bezpečné užívání. Museli jsme proto hledat náhradní řešení – pronajímat si jiné sportovní prostory ve městě nebo současně využívat naši tělocvičnu dvěma skupinami. To znamenalo komplikace pro výuku tělesné výchovy i pro sportovní aktivity našich žáků," uvedl ředitel školy Ivo Grim.

Nové sportoviště disponuje umělým trávníkem pro malou kopanou a volejbal, atletickým oválem, sprintovou dráhou i doskočištěm pro skok daleký. Součástí zázemí jsou střídačky, venkovní posezení či prostor pro uložení nářadí. Parametry hřiště umožňují pořádat mistrovské zápasy v malé kopané a v mládežnických kategoriích U15 i mezinárodní utkání.

Hřiště zároveň rozšíří sportovní kapacity celého města. "Je skvělé, že se v Blansku podařilo dokončit další moderní sportoviště. Primárně jej budou využívat studenti gymnázia, i tak ale rozšiřuje nabídku pro sportování ve městě. Sloužit by totiž v odpoledních hodinách mohlo také sportovním klubům nebo široké veřejnosti," uvedl starosta Blanska Jiří Crha (ODS).

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