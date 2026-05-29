Blanenské kino čeká modernizace, v sále budou nové sedačky a osvětlené schody

Blanenské kino čeká modernizace, minimálně měsíc bude zavřené. Modernizace zvýší pohodlí a komfort návštěvníků, v sále budou například nové sedačky. Blanenská radnice o tom informovala na svém webu. Investice je za 4,2 milionu korun, kdy 800.000 korun je z dotace ze Státního fondu kinematografie, zbývající část zaplatí město.
Sál kina je v provozu od roku 1968, nynější sedačky v něm slouží od roku 2004. "Hlavním cílem rekonstrukce vybavení sálu je výrazně zvýšit komfort a bezpečnost návštěvníků. Blanenští diváci se mohou těšit především na pohodlnější sezení s větším prostorem pro nohy, kvalitnější orientaci v sále díky novému osvětlení schodů a celkově modernější a příjemnější prostředí," uvedl ředitel Kulturního střediska města Blanska Tomáš Mokrý.
Pracovníci v sálu upraví stupňovité uspořádání sedadel v hledišti, díky tomu se zvětší prostor mezi řadami o deset až 12 centimetrů. Diváci tak budou mít více místa na nohy. "Nové sedačky od českého výrobce budou oproti současným pohodlnější. Jsou o tři centimetry širší, vybavené budou tichým sklápěním sedáku, hlavovou opěrkou i lépe umístěným držákem na nápoje," upřesnil Mokrý.
Změny včetně osvětlení schodů mají zvýšit bezpečnost i komfort při pohybu v sále. "Rekonstrukce kina je předběžně naplánována na období od 1. do 30. června 2026. S ohledem na technologické postupy a možné komplikace během stavebních prací však může dojít k prodloužení termínu přibližně o jeden až dva týdny. Hlavním cílem ale zůstává zvládnout všechny práce tak, aby byl sál znovu pro diváky otevřen už na začátku července," uvedl Mokrý. Dodal, že kinokavárna i jazyková škola, které jsou v pronajatých prostorách objektu, budou pokračovat v běžném provozu bez omezení.