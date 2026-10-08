Blanenské sídliště Zborovce čeká další etapa obnovy za více než 50 mil. Kč

Blanenské sídliště Zborovce čeká další etapa obnovy za 51 milionů korun. Nové budou silnice, chodníky, přibude zeleň, herní prvky, místa pro odpočinek i osvětlení. Bezmála 29 milionů korun pokryje dotace. Radnice o tom informovala na svém webu. Dvacetitisícové Blansko začalo s obnovou sídliště v roce 2018.
Město nyní připravuje podklady pro výběrové řízení na zhotovitele. Stavební práce by mohly začít na jaře 2027. "Nejnovější etapa revitalizace se týká lokality kolem ulic Okružní, Pekařská a Kamnářská. Tato část sídliště byla vybudována v 60. až 70. letech minulého století a od té doby zde dochází prakticky jen k běžné údržbě bez zásadnějších investic. To chceme změnit,“ uvedl starosta Jiří Crha (ODS), který má ve své gesci investice.
Veřejné prostranství na sídlišti by podle něj mělo být modernější a přívětivější pro obyvatele i pro návštěvníky. "Měly by zde přibýt nové chodníky a cesty pro pěší, herní prvky i lavičky. Regenerace se bude týkat také silnic, parkování, veřejného osvětlení nebo zeleně. Kompletní modernizací s důrazem na bezbariérovost by měla projít také autobusová točna a její okolí, která je vstupním prostorem pro celé sídliště," doplnil starosta.
Součástí projektu jsou také vegetační úpravy, které zahrnují výsadbu zeleně. "V plánu je výsadba více než pěti desítek nových stromů, a to v podobě stromořadí podél komunikací, ale i solitérních dřevin. Vysazovat se bude například javor babyka, třešeň ptačí i pilovitá, habr obecný, jasan úzkolistý, magnolie nebo jilm. Součástí vegetačních úprav jsou také keřové a květinové záhony. Chybět nebudou ani travnaté plochy a plochy kvetoucích luk s druhově pestrou travinobylinnou směsí," uvedl Jiří Svoboda z investičního oddělení, který má projekt na starosti.
Na sídlišti Zborovce je asi 1000 bytů. Město upravuje veřejné prostranství na sídlišti postupně od roku 2018. První etapa se zaměřila na Okružní a Krajní ulici. Součástí projektu za 12 milionů korun byla nová parkovací místa, chodníky nebo nové dětské hřiště mezi bytovými domy v Krajní ulici.
Součástí druhé etapy byla v roce 2019 Kamnářská ulice, kde vznikla nová parkovací místa, nové chodníky a přístupové cesty k bytovým domům. Třetí etapa obnovy za necelých 20 milionů korun pak v roce 2021 nabídla úpravy na plochách mezi bytovými domy v ulici Kamnářská a Cihlářská, kde vznikl nový centrální chodník, hřiště pro děti, prostor pro posezení a setkávání, součástí byly také úpravy zeleně.