Blanenské škola, jejíž ředitelka podvodně přišla o miliony, bude mít novou

Radní v Blansku jmenovali novou ředitelku ZŠ a MŠ Salmova, počínaje 1. srpnem se jí stane Helena Jakubcová, nynější zástupkyně ředitele pro odloučené pracoviště této školy. Blanenská radnice o tom informovala na svém webu. Bývalá ředitelka školy na konci ledna rezignovala poté, co kvůli finančním podvodníkům škola přišla o několik milionů korun ze svých účtů.
Do konce července je vedením školy pověřený dosavadní zástupce ředitele Tomáš Barták.
Do městem vypsaného konkurzního řízení se přihlásilo šest uchazečů, čtyři z nich konkurzní komise na základě dodaných podkladů vyhodnotila jako vhodné kandidáty na post ředitele a pozvala je na osobní setkání. Po něm pak určila pořadí kandidátů. V komisi kromě zástupců města coby zřizovatele nechyběl zvolený zástupce školy, zástupci školského odboru Jihomoravského krajského úřadu nebo České školní inspekce.
Právě Jakubcovou komise doporučila radě coby nejvhodnější kandidátku na pozici ředitelky. Jakubcová je současná zástupkyně ředitele pro odloučené pracoviště této základní školy a mateřské školy v Dolní Lhotě. "Rada tak potvrdila závěr konkurzní komise, která na svém jednání navrhla radním pořadí uchazečů v konkurzním řízení na nejvhodnějšího kandidáta," uvedla radnice.
Podvod se stal v polovině ledna. Podle policie žena z Blanenska uvěřila smyšlené historce podvodníků o tom, že si na její jméno někdo chtěl vzít bankovní půjčku, a poslala jim skoro deset milionů korun. Část peněz byla jejích a část školy. Kriminalistům se ve spolupráci s bankou následně část peněz podařilo zajistit. Podle informací z médií byla podvedenou právě tehdejší ředitelka školy.