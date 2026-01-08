„V chovu jsme udělali předběžnou dezinfekci,“ doplnil Majer. Laboratorní testy potvrdily, že jde o vysoce patogenní virus H5N1, který se v Česku objevuje v posledních letech na řadě míst v malochovech i velkochovech. Přenašečem jsou obvykle volně žijící ptáci, kteří viry vylučují v trusu. Proto veterináři doporučují alespoň základní ochranné opatření, tedy dávat krmivo a napájení pod střechu, aby nemohlo být kontaminováno trusem.
Ve středu veterináři zrušili po měsíci rizikovou oblast o rozloze 12 400 kilometrů čtverečních, která zasahovala do Jihočeského, Plzeňského a Středočeského kraje. Vytyčili ji kvůli několika ohniskům v jižních Čechách.
Za celý loňský rok bylo v Česku postupně potvrzeno 11 ohnisek ptačí chřipky v komerčních chovech drůbeže, dalších 27 ohnisek bylo v nekomerčních malochovech ptáků chovaných v zajetí. U volně žijících ptáků se loni v Česku ptačí chřipka potvrdila na 16 různých místech.
V 17 malochovech se loni objevila také newcastleská choroba, na jižní Moravě v Ivančicích na Brněnsku a Nových Hvězdlicích na Vyškovsku. Jde o virové onemocnění s podobnými příznaky jako ptačí chřipka, říká se jí také pseudomor drůbeže. Lze však proti ní očkovat a slepice ve velkochovech jsou očkovány povinně.
