První letošní ohnisko ptačí chřipky: na Blanensku uhynulo celé hejno slepic

Autor: iDNES.cz, ČTK
  20:02aktualizováno  20:02
Ve Voděradech na Blanensku letos veterináři zaznamenali první ohnisko ptačí chřipky. Jelikož šlo o malochov, v němž uhynulo všech 11 kusů kura domácího, nestanovili žádná ochranná opatření. Pouze informují okolní obce a majitele velkochovů, uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

„V chovu jsme udělali předběžnou dezinfekci,“ doplnil Majer. Laboratorní testy potvrdily, že jde o vysoce patogenní virus H5N1, který se v Česku objevuje v posledních letech na řadě míst v malochovech i velkochovech. Přenašečem jsou obvykle volně žijící ptáci, kteří viry vylučují v trusu. Proto veterináři doporučují alespoň základní ochranné opatření, tedy dávat krmivo a napájení pod střechu, aby nemohlo být kontaminováno trusem.

Šíření ptačí chřipky se zrychluje, nejen v Česku. Na vině jsou i nízké teploty

Ve středu veterináři zrušili po měsíci rizikovou oblast o rozloze 12 400 kilometrů čtverečních, která zasahovala do Jihočeského, Plzeňského a Středočeského kraje. Vytyčili ji kvůli několika ohniskům v jižních Čechách.

Za celý loňský rok bylo v Česku postupně potvrzeno 11 ohnisek ptačí chřipky v komerčních chovech drůbeže, dalších 27 ohnisek bylo v nekomerčních malochovech ptáků chovaných v zajetí. U volně žijících ptáků se loni v Česku ptačí chřipka potvrdila na 16 různých místech.

Na Havlíčkobrodsku začala likvidace dalšího chovu slepic, opět pomáhají vězni

V 17 malochovech se loni objevila také newcastleská choroba, na jižní Moravě v Ivančicích na Brněnsku a Nových Hvězdlicích na Vyškovsku. Jde o virové onemocnění s podobnými příznaky jako ptačí chřipka, říká se jí také pseudomor drůbeže. Lze však proti ní očkovat a slepice ve velkochovech jsou očkovány povinně.

8. ledna 2026  18:42,  aktualizováno  18:42

