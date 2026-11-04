Blanenským starostou se opět stal Jiří Crha z ODS

Blanenským starostou se dnes na ustavujícím zasedání zastupitelstva opět stal Jiří Crha z ODS, který byl v říjnových obecních volbách lídrem vítězného uskupení Tým Crha-ODS a nezávislé osobnosti s podporou TOP 09. Crha bude ve funkci třetí volební období. Prvním místostarostou se stal František Havíř (ODS), místostarostou pak František Hasoň (KDU-ČSL).
V zastupitelstvu má koalice Tým Crha-ODS, KDU-ČSL, Fórum Blansko, Volba pro Blansko a Piráti dohromady 21 hlasů z 25. V opozici zůstalo jen hnutí ANO se čtyřmi mandáty. Vítězné uskupení Tým Crha-ODS získalo ve volbách 13 mandátů, v zastupitelstvu by tak samo mělo těsnou většinu.
Crha na funkci starosty neměl protikandidáta, hlasovalo pro něj 21 členů zastupitelstva z přítomných 25. Čtyři byli proti. Crha v krátkém proslovu poděkoval zastupitelům za důvěru, kterou mu projevili. "Slibuji, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě a těším se na spolupráci s vámi," uvedl staronový starosta.
Havíře na postu prvního místostarosty podpořilo všech 25 zastupitelů, neměl protikandidáta. Stejně tak Hasoně podpořili všichni zastupitelé, ani proti němu nikdo nekandidoval.
Koalici po komunálních volbách před čtyřmi lety v Blansku utvořily ANO, ODS, Volba pro Blansko a SOCDEM, starostou se stal Crha. Loni se po neshodách koalice rozpadla. Novou utvořily ODS, Volba pro Blansko, SOCDEM, KDU-ČSL a Fórum Blansko.