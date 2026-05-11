Blanenští rybáři vypustili do Svitavy 1200 lipanů na záchranu druhu

Rybáři z Blanska dnes do řeky Svitavy a přilehlých toků vypustili 1200 dvouletých lipanů podhorních. Chtějí tak podpořit záchranu druhu, který z řek téměř vymizel. Podle předsedy místního rybářského spolku Martina Skláře se lipan na Moravě vyskytuje už jen na několika málo místech. Ve Svitavě téměř nežije, řekl Sklář ČTK.
Lipan patří mezi lososovité ryby a je náročný na obsah kyslíku ve vodě. Podle rybářů jeho úbytek způsobilo dlouhodobé sucho, vyšší teplota vody i predátoři. "Pokud bychom se o záchranu nepokusili, pomalu ale jistě bychom mohli říct, že lipan ve Svitavě vyhynul,“ uvedl Sklář.
Rybáři pro vypuštění ryb vytipovali úseky s dostatkem proudivé vody a úkrytů, kde by se ryba mohla uchytit a vytvořit generační hejno. Akci spolek financoval z peněz vybraných za povolenky. Náklady se pohybovaly mezi 20.000 až 25.000 korun.
Není to poprvé, co rybáři v Blansku a okolí lipany vysazovali. Dosud ale do řeky vypouštěli jen několikacentimetrové ryby, které, jak se ukázalo, neměly šanci přežít. Nyní do řeky vypustili dvouleté kusy o velikosti 15 až 20 centimetrů. Lipan dospívá ve druhém roce života, takže už šlo o téměř dospělé kusy, kdy část ryb by se pro vytvoření generačního hejna mohla podle Skláře vytřít už letos.
Pro rybáře se zatím nic nemění. Lipan je do konce července hájený a navíc si ho lze ponechat až od délky 30 centimetrů, takže vypuštěné ryby budou chráněné i po skončení hájení. Spolek plánuje vypouštění větších lipanů opakovat minimálně pět let a poté vyhodnotit výsledky.
Lipan podhorní je původní lososovitá ryba žijící v chladných, čistých a proudných tocích s vysokým obsahem kyslíku. Typická je jeho vysoká, barevná hřbetní ploutev a citlivost na změny kvality vody. Podobně jako losos a pstruh je známý tím, že umí vyskočit do výšky pro hmyz. Obvykle hmyz ale sbírá jen z hladiny.