Blansko chystá další úpravy na sportovním ostrově, přibude například hřiště

Blansko chystá další úpravy na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Přibude na něm například hřiště, terasa a horolezecká stěna. Město bude hledat firmy, které úpravy udělají. Blanenská radnice o tom informovala na webu. Blansko v současnosti staví na Sportovním ostrově krytý bazén, jehož zkušební provoz by měl začít v srpnu.
"Aktuálně se opravuje komunikace a dokončují se nová parkovací místa před novostavbou krytého bazénu. Myslím, že je vhodné, aby se upravilo také prostranství před sportovní halou a atletickým a fotbalovým stadionem, které na nové plochy u bazénu bezprostředně navazuje," odůvodnil plánované úpravy starosta Jiří Crha (ODS).
Připravované úpravy se týkají veřejně přístupných ploch před sportovní halou v Mlýnské ulici. Prostranství by měla po obnově dominovat centrální posedová plocha lemující zatravněnou část. Prostor před sportovní halou by se měl dočkat také nového veřejného osvětlení, upravovat se budou zpevněné plochy včetně parkovacích míst, která budou ze vsakovací dlažby. Oprava čeká také povrch obslužné silnice podél řeky k nafukovací tenisové hale.
Letos by mělo přibýt i posedové molo na pravém břehu řeky Svitavy u vstupu na sportovní ostrov, poutač na tuto lokalitu nebo přehledná mapa. V plánu jsou také další úpravy ploch v blízkosti krytého bazénu. Zastupitelé loni projednali studii městského architekta Rostislava Jakubce na oživení prostranství mezi skateparkem a zázemím sportovních aktivit u vstupu na atletický a fotbalový stadion. Přibýt by měla nová terasa s posedovými plochami i bezbariérovou rampou, zázemí pro rodiče s dětmi včetně nových herních prvků, venkovní lezecká stěna nebo celoročně využitelný mobiliář.