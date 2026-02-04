Cyklistu ze sedla katapultovala taška. Nadýchal dvě promile, přiznal lžíci likéru

Navzdory dešti a kluzkým silnicím usedl devětašedesátiletý cyklista na své elektrokolo a vydal se z Blanska do Černé hory. Při jízdě se mu do předního kola zamotala taška.
„Muž byl doslova vymrštěn přes řídítka a tvrdě dopadl na vozovku,“ uvedla krajská policejní mluvčí Petra Hrůzová. Její slova potvrzuje i videozáznam z palubní kamery automobilu, který karambol zachytil.
Muž navíc na kolo usedl bez ochranné přilby, čímž se vystavil mnohem většímu riziku.
Naštěstí si vážné nehody všiml řidič vozidla jedoucí za cyklistou a zavolal lékařskou pomoc. „Utrpěl poranění hlavy, které si vyžádalo lékařské ošetření,“ sdělila Hrůzová. Navzdory tvrdému přistání na vozovku vyvázl cyklista s lehkým zraněním. Policisté ho poté podrobili dechové zkoušce.
„Výsledek je překvapil, muž v jedenáct odpoledne nadýchal téměř dvě promile alkoholu,“ informovala mluvčí. Podle svých slov si však ráno dal pouze „polévkovou lžíci“ rakytníkového likéru.
Podle policie to nebylo poprvé, co muž havaroval na stejném elektrokole bez helmy a pod vlivem. Apelují proto na ostatní cyklisty a řidiče elektrokol, aby se při každé jízdě chránili helmou a nepožívali alkohol. Jenom za loňský rok zaznamenali v kraji téměř 500 dopravních nehod s účastí cyklistů, přičemž 352 zavinili právě oni.
„I na cyklisty se vztahují pravidla silničního provozu a alkohol za řídítka nepatří,“ uzavřela mluvčí.