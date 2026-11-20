V Blansku se řidičům v sobotu v poledne otevře nová silnice mezi městem a místními částmi Češkovice a Obůrka. Nebudou už tak muset využívat objízdnou trasu přes Těchov. Blansko o tom informovalo na webu. Úsekem mohly od září jezdit pouze autobusové linky a složky záchranného systému, nyní bude průjezd možný pro všechny.
Silnice je součástí projektu úprav rekreační oblasti Palava, jehož součástí je také nové dopravní napojení lokality. "Stavbě nové komunikace muselo předcházet dokončení přeložek inženýrských sítí a také výstavba nových opěrných zdí hned na třech různých úsecích. Nyní jsou přeložky sítí dokončené, zbudované jsou také všechny opěrné zdi, zbývá už nám dokončit pouze montáž zábradlí," uvedl vedoucí projektu společnosti Imos David Kadlčík. Silnice zatím bude otevřená v režimu projíždíte stavbou. "Dál budeme pracovat v okolí komunikace na plochách parkovišť, finální povrch získá komunikace až na jaře," dodal Kadlčík.
Vedení silnice se oproti minulosti změnilo, parkovací plochy budou vpravo. Návštěvníci rekreační oblasti tak nebudou muset přecházet silnici, která je díky bytové výstavbě na Češkovicích a Obůrce v posledních dekádách stále využívanější spojnicí. "Je přeložená tak, že přístup k vodě i pohyb kolem komunikace bude pro všechny chodce mnohem bezpečnější a pohodlnější. Součástí úprav je také nová gabionová zeď u výjezdu na Češkovice, díky které už nehrozí sesuv svahu a s ním celé komunikace. Jsem rád, že se vše podařilo dokončit před zimou a lidé z Čečkovic a Obůrky už nemusejí jezdit po objízdné trase,“ uvedl starosta Jiří Crha (ODS).
Rekreační oblast Palava na okraji Blanska je u nádrže Palava, která vznikla v 70. letech minulého století. Město do její obnovy investuje téměř 168 milionů korun, na projekt získalo dotaci přes 63 milionů korun. Dokončení je v plánu příští rok.