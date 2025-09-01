Dálnici D2 u Blučiny uzavřela hromadná nehoda. Hasiči vyprošťují dva lidi

„Na 11. kilometru se podle prvních informací srazily nejméně tři nákladní automobily, dálnice je zcela uzavřená, dopravu odkláníme na 25. kilometru u Hustopečí,“ řekl mluvčí jihomoravských policistů David Chaloupka.
Hasiči vyprošťují dva lidi, doplnil mluvčí hasičů Jan Dvořák s tím, že uzavírka dálnice bude trvat nejméně dvě hodiny, protože bude nutné kamiony odtáhnout.
Na místo vyjeli také záchranáři, na cestě je vrtulník, zda jsou na místě zranění a jak vážný je jejich stav, se zatím nepodařilo zjistit.
