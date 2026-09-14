Bohdálek, jenž si odpykává 27 let za podíl na vraždě, nedosáhl obnovy řízení

Jiří Bohdálek, jenž si odpykává 27 let za podíl na vraždě manželů z Bohumína, nedosáhl obnovy řízení. Jeho stížnost odmítl Ústavní soud (ÚS), zjistila ČTK z databáze usnesení. Byl to čtvrtý Bohdálkův pokus o vyvolání nového procesu. Podle justice však nepředkládá žádné nové informace, které by mohly vést k obnově řízení.
Bohdálek opakovaně argumentuje tím, že když české úřady žádaly o jeho vydání ze Slovenska, nezmínily všechny trestné činy, za které byl později odsouzen. Krajský soud v Ostravě letos v březnu konstatoval, že právní kvalifikace obsažená v evropském zatýkacím rozkazu zcela odpovídala počátku trestního řízení a její následné rozšíření o další trestné činy bylo v souladu s procesními předpisy.
Rozhodnutí krajského soudu potvrdil Vrchní soud v Olomouci a nyní také ústavní soudci. "Jak krajský soud, tak vrchní soud v posuzované věci důkladně vysvětlily stěžovateli, proč ani nyní jeho námitky nezakládají důvod pro obnovu řízení. ÚS nemá jejich postupu co vytknout, rozhodnutí jsou logicky a pečlivě odůvodněná a reagují na argumentaci stěžovatele," stojí v usnesení.
Tři pachatelé v roce 2013 manžele zastřelili a těla zakopali v pronajaté garáži. Jednali jako organizovaná skupina, měli rozdělené role. Manželský pár vytipoval podle rozsudku Michal Zágora, který si kvůli chystanému činu pronajal garáž ve Slezské Ostravě. Lumír Moric v ní vykopal jámu pro uložení těl. Muži tam dovezli i materiál k betonování, obstarali si pásky, pouta a pistoli.
Zágora nejprve muže vylákal pod záminkou obchodu. Bohdálek s Moricem jej napadli, spoutali, naložili do kufru a převezli do garáže. Tam ho usmrtili. Pak vnikli do jeho domu, kde napadli jeho manželku. Spoutali ji a poté, co si z domu odnesli nejméně 230.000 korun, ženu také odvezli do garáže a zastřelili. Obě těla uložili do připraveného výkopu a zasypali.
Vinu přiznal pouze Bohdálek, který uvedl, že čin byl dopředu naplánován. Obžalovaní prý počítali s tím, že manžele zavraždí, aby proti nim nemohli svědčit. Zágora se hájil tím, že v plánu byla jen loupež, vraždit prý nechtěli. Také recidivista Moric tvrdil, že o chystané vraždě nic předem nevěděl, k činu se jen "přimotal" kvůli příslibu odměny. Zágora si má odpykat 30 let, Moric dostal doživotí.