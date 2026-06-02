Boom mláďat v zoo na jihu Moravy pokračuje, těší se z přírůstků např. u wapiti

Jarní boom mláďat v zoologických zahradách na jihu Moravy pokračuje, v brněnské zoo se těší z přírůstků u wapiti sibiřských, ve vyškovském zooparku zase u jaků domácích. Zařízení o tom informovala na svých profilech na sociálních sítích.
Malí jelínci wapiti v Zoo Brno už dělají první krůčky po výběhu. "Mláďata se rodí s nenápadným skvrnitým zbarvením, které jim ve volné přírodě pomáhá splynout s okolím a chrání je před predátory. První týdny života tráví většinu času ukrytá v porostu, zatímco matka se pravidelně vrací, aby je nakojila," popsalo zařízení.
Samci mohou vážit až 450 kilogramů. Ve volné přírodě wapiti obývají lesy východní Asie a západu Severní Ameriky. Nepatří sice v přírodě k ohroženým druhům, ale v zoologických zahradách se chová spíše vzácně.
Už dříve zoo informovala například o mláďatech korsaků, kterých se narodilo hned osm. Šlo o první odchov těchto šelmiček v Brně. Korsak je noční šedá až nažloutlá středně velká liška obývající stepi a polopouště. V zimním období má srst výrazně delší, hustší a jemnější. Protože dokáže přežít dlouhou dobu bez vody, osidluje i území bez vodních ploch a řek. Teritorium jedné kolonie dosahuje plochy až 40 kilometrů čtverečních. Nejvíce ho ohrožuje pytláctví a přírodní katastrofy. Loven je především pro kvalitní kožešinu. Zoo také informovala o mláďatech sobů.
Zoopark Vyškov se specializuje na původní druhy domácích a hospodářských zvířat, návštěvníci v něm však najdou i ta, která patří k ohroženým druhům. Nově tam přibyla dvě mláďata jaka domácího, nejdříve samice, o pár dní později samec. Na svět před časem přišla i selátka prasete přeštického.