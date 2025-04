Boskovice vyhlíží důstojnou knihovnu i sportovní halu, čekají na ně dekády

O novém důstojném zázemí knihovny slyší místní po celou dobu, co se instituce koncem 90. let stěhovala z historických prostor někdejšího panského dvora. V tuto chvíli se zdá být výstavba, respektive přestavba jiného objektu na novou knihovnu, nejblíž za celou dobu někdy až vyčerpávajících debat.

Boskovická radnice se loni rozhodla vyhlásit otevřenou architektonickou soutěž na její podobu, která vznikne přestavbou někdejšího socialistického podniku Zemědělského zásobování a nákupu (ZZN). Ten se nachází v těsném sousedství historického Masarykova náměstí, v současnosti v budově sídlí prodejna Mountfield.

Zadání soutěže kromě omezení na danou budovu zahrnovalo tři hlavní části – samotnou knihovnu, dále bistro či kavárnu a rovněž veřejné toalety. Přihlásilo se celkem 44 ateliérů. Některé byly také ze Slovenska. Počet i účast ze zahraničí překvapila i potěšila místní politiky. „Ze soutěže a jejího výsledku mám velkou radost a věřím, že půjdeme správným směrem, který povede k tomu, na co tak dlouho čekáme. A to je nová knihovna,“ oznamuje boskovický místostarosta Lukáš Holík (ANO).

Jako vítězný nakonec porota zvolila a následně letos v únoru radní odsouhlasili návrh architekta Jana Doubka, který na něm pracoval společně se Soňou Minárechovou. „Vybrali jsme návrh, který nejvíce odpovídá požadovaným kritériím. Byla to krása, funkčnost a cena. Všechny tři parametry jsou důležité a všechny tři musí být v souladu. Jsem přesvědčený, že se jej podařilo najít,“ podotýká sekretář soutěže David Mikulášek.

Místo, kam může kdokoliv

Vítězové představují novou knihovnu ve své studii jako moderní centrum vzdělávání, kultury a společenského života. Důraz kladou na otevřenost, přístupnost a propojení s veřejným prostorem. Knihovna má být podle nich místem, kam může přijít kdokoliv a trávit zde čas podle vlastních potřeb, nejen s knihou, ale i u kávy či na kulturních akcích.

Budova ZZN figurovala i v předchozím návrhu z dílny architekta a boskovického rodáka Zdeňka Fránka. Jenže jeho záměr se „zubatou“ střechou byl až příliš extravagantní. Měnily se kvůli němu nejrůznější městské regulační plány, přesto stále narážel ve stavebním řízení a městu se nedařilo získat potřebné povolení. Námitky totiž opakovaně podávali sousedé, kteří s podobou a celkovým zvýšením budovy nesouhlasili. Navíc cena byla příliš vysoká a Boskovice ani nedosáhly na dotaci.

Tentokrát radnice doufá, že podobné komplikace se získáním povolení, které řadu let blokovaly celý proces, už nenastanou. „O projektu budeme během jeho přípravy informovat sousedy i případné účastníky stavebního řízení a vést s nimi diskusi o navrženém řešení,“ sděluje mluvčí boskovické radnice Martina Vašková.

Po uplynutí odvolacích lhůt bude možné uzavřít smlouvu s vítězem soutěže na zpracování projektové dokumentace. To by mělo nastat v brzké době a hned poté se architekti můžou pustit do zpracovaní podrobné projektové dokumentace, která řekne, co kde konkrétně bude. Podle ní se následně bude řídit i stavební firma, již musí město ještě vybrat. Od ní vzejde i konkrétní cena, v současnosti se tato investice odhaduje na 80 milionů korun.

Optimistický scénář je takový, že „papírová“ příprava zabere něco přes rok. Příští léto by mohla mít radnice v ruce stavební povolení, aby hned poté mohla navázat s přestavbou dnes nevzhledné budovy s břízolitem na fasádě.

Hala už má hrubý náčrt

Je to už dvacet let, co se v Boskovicích začalo mluvit o tom, že dvanáctitisícové město potřebuje novou sportovní halu. Ta dosavadní v někdejší jízdárně už svými rozměry nevyhovovala, a tak se začalo řešit, co s tím. Mnohé plány ale nedopadly. Na čem se však poslední roky alespoň politici shodnou, je umístění ve sportovním areálu Červená zahrada.

Současné vedení Boskovic si už v roce 2023 nechalo zpracovat novou studii tohoto areálu, kde a jak sportoviště v budoucnu umístit a přemístit. Konkrétně halu v hrubém náčrtu navrhl architekt Martin Doležel s kolegy v sousedství někdejšího mlýna u vstupu do areálu.

Na začátku letošního roku se radní rozhodli, že projekt haly hodlají zrealizovat formou metody Design & Build. Tento způsob výběru stavební firmy znamená, že vítěz navrhne konkrétní podobu haly, vyřídí si veškerá potřebná povolení a zároveň se pustí do samotné stavby.

„V této metodě vidíme mnoho pozitiv, protože soutěžíme dodavatele stavby zároveň s architektem. Eliminujeme tak vícepráce a už na začátku stavby známe finální cenu, za kterou ji postavíme, a zároveň hledáme za dané peníze nejlepší řešení a ten nejlepší možný design dané stavby. Danou variantu jsme vybrali také proto, že rozpočet města není bezedný a my potřebujeme i v rámci střednědobého výhledu rozpočtu vědět, kolik za sportovní halu zaplatíme,“ vysvětluje boskovická starostka Jana Syrovátková (nez.) s tím, že připravit zadání tohoto řízení trvalo téměř rok.

Hala bude sloužit více sportům, ať už jde o ty míčové jako volejbal, basketbal, florbal, futsal nebo nohejbal, nebo také pro gymnastiku, či dokonce lezení. Součástí má být totiž i lezecká stěna.

Limit 230 milionů

Zadávací řízení od svého vyhlášení prošlo zatím první etapou, kdy se přihlásilo šestnáct zájemců o tuto zakázku. V květnu nebo červnu by pak měla být u konce druhé fáze, v níž už zájemci předloží své předběžné nabídky. Z nich porota vybere ty návrhy, které postoupí do další fáze.

„Nabídky budeme posuzovat z hlediska designu i z hlediska financí, hledáme ten nejlepší kompromis. Neznamená to tedy, že vyhraje nejlevnější nabídka ani ta nejvíc designová věc, pokud bude mimo náš rozpočet. Maximální cena pro město je 230 milionů, jakékoliv návrhy nad tuto částku už nebudou do soutěže připuštěny,“ přibližuje starostka.

Vítězná nabídka, kterou musí odsouhlasit radní, má být známá letos na podzim, o stavební povolení na výstavbu haly by chtěla radnice žádat na jaře příštího roku a přinejlepším ještě před komunálními volbami na podzim roku 2026 začít stavět.

V minulosti už bylo v Boskovicích několik pokusů, jak tento letitý dluh dohnat, ale žádný nedospěl do zdárného konce. V roce 2014 se dokonce už hala stavěla, tehdy u Základní školy ve Slovákově ulici. Jenže krátce po začátku prací, jež byly předmětem kritiky, začaly problémy s tamním podložím. Plány na stavbu se proto musely přepracovat, jenže než se firma na místo znovu vrátila, byly volby, které vyhrála opozice a stavbu haly u školy definitivně zastavila. V dalších letech se nedošlo nikam dál než do fáze studie.

Jestli se to tentokrát povede, se teprve uvidí. I teď je totiž postup radnice předmětem kritiky nynější opozice. Pro sportovce by ale nová hala pravděpodobně znamenala vzpruhu. Dnes musí trénovat ve školních tělocvičnách, které kolikrát nemají potřebné rozměry, a na „domácí“ zápasy musí jezdit do sousedních obcí.