Boskovice schválily výběr dodavatele, který obnoví park u zámeckého skleníku

Boskovičtí radní schválili výběr dodavatele, který obnoví park u zámeckého skleníku. Náklady budou zhruba 77,5 milionu korun, hotovo má být nejpozději do konce října 2027. Město o tom dnes informovalo v tiskové zprávě.
Firmy a sdružení na obnovu parku podaly šest nabídek, které vyhodnotila a posoudila komise. Následně radním dala doporučení a rada města schválila výběr nabídky sdružení Nakostav, s.r.o., Brno a VYKRUT, zahradní služby a.s., Ostrava. "Jedná se o dlouhodobou investici, která se po úpravě projektu a výběru dodavatele posouvá do další fáze," uvedl místostarosta města a garant projektu Lukáš Holík (ANO).
Město bude investici z části financovat díky dotaci, z evropského programu IROP – zelená infrastruktura měst a obcí půjde o 42 milionů korun. Předběžně je také schválená podpora Jihomoravského kraje za dva miliony korun.
Jedna z firem ještě v zadávacím řízení nicméně podala podnět, který prověřuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Radnice uvedla, že město poskytlo plnou součinnost a zpřístupnilo veškerou dokumentaci. Místostarosta Radek Šamšula (Piráti) řekl, že zejména podání podnětu k ÚOHS debatu městské rady prodloužilo. "Nechali jsme si zpracovat několik posudků a vyjádření a shromáždili jsme veškeré podklady pro rozhodnutí. Jsem rád, že projekt může pokračovat a věřím, že vše dobře dopadne," dodal Šamšula.
Starostka Jana Syrovátková (Změna 22) uvedla, že dlouhodobě vyjadřuje nesouhlas s kvalitou odevzdané projektové dokumentace, s některými navrženými technickými řešeními, jejich hospodárností a přiměřeností. "Zároveň upozorňuji na možná rizika při realizaci stavby, zejména na komplikace spojené s dokončením díla v rámci vysoutěženého rozpočtu a na časové riziko, které by mohlo v krajním případě vést ke krácení dotace," upozornila.
Nyní plyne zákonná 15denní lhůta pro podání námitek. Po jejím skončení bude možné podepsat smlouvu. Práce by měly začít v červnu.