Boskovice zavádějí zvýhodněné jízdy pro seniory, k lékaři pojedou za 40 Kč

Boskovice na Blanensku od července spustí službu senior doprava, která lidem pomůže při každodenních cestách, například k lékaři nebo na úřady. Určena je především seniorům, ale i lidem se sníženou mobilitou. Jízdy lze objednávat odedneška. Na webu města o tom informovala mluvčí radnice Martina Žižková. Cena jedné jízdy je 40 korun.
Nová služba nabídne kromě přepravy také asistenci a doprovod. "Řidič klienta vyzvedne přímo u jeho bydliště, pomůže mu s nástupem do vozidla a v případě potřeby jej doprovodí až ke vstupu do budovy cílové destinace. Služba je tak určena zejména lidem, pro které je samostatné cestování obtížné," popsala mluvčí.
Službu mohou využívat senioři nad 70 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, příjemci příspěvku na péči a lidé na invalidním vozíku. V provozu bude každý pracovní den, dopravu bude zajišťovat po celých Boskovicích včetně místních částí Bačov, Hrádkov, Mladkov a Vratíkov. Jízdy je nutné objednat minimálně jeden pracovní den předem na telefonním čísle 601 186 161.
Projekt Boskovice zavádí jako pilotní. Město vyhodnotí zájem i zkušenosti z provozu a rozhodne o dalším rozvoji.
Službu pro seniory v podobě dopravy mají i další města na jihu Moravy, nejčastěji pod názvem senior taxi. Mají ji například ve Vyškově, Bučovicích na Vyškovsku, Slavkově u Brna. Například v Brně přepravu seniorů a lidí s postižením zajišťuje seniorbus dopravního podniku ve spolupráci s městem. Cena za jednu jízdu činí 50 korun. Senior taxi nabízejí i některé městské části.