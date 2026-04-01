Boskovická nemocnice zřídila pozici ombudsmanky, má řešit stížnosti i pochvaly

Boskovická nemocnice zřídila pozici ombudsmanky s cílem zlepšit komunikaci mezi pacienty a nemocnicí. Ochránkyní práv bude Kateřina Vorlická, která má s podobnou agendou zkušenosti. Podněty jí mohou lidé zasílat písemně, nebo se na ni mohou obrátit osobně. Mluvčí nemocnice Eliška Windová dnes ČTK řekla, že oproti dřívějšímu stavu se všechny stížnosti i pochvaly shromáždí na jednom místě a bude je možné vyřešit rychleji.
"Někdo podněty posílal řediteli nemocnice, někdo náměstkovi, někdo zase přímo na oddělení. Nyní budou na jednom místě. Dostane je ombudsmanka, která je bude řešit a případně posílat dál. Mohou to být podněty k vaření, k tomu, že se někomu nelíbí prostředí nebo pochybnosti ohledně péče," vyjmenovala Windová.
"Nemocniční ombudsman je již standardem ve všech velkých nemocnicích. Jeho hlavním úkolem je stížnost ve spolupráci s vedením nemocnice, odděleními a lékaři prošetřit, navrhnout opatření při zjištění nedostatků a seznámit s výsledkem stěžovatele. Tím také přispějeme ke zvyšování kvality námi poskytované zdravotní péče a ke spokojenosti našich pacientů," doplnil jednatel nemocnice Jan Trna.
Své ochránce práv mají například také nemocnice v Břeclavi či v Kyjově.