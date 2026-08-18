Botanická zahrada v Brně má kvůli hospodaření s vodou nový digitální systém

Botanická zahrada Mendelovy univerzity v Brně chce lépe hospodařit s vodou. Uvedla proto do provozu digitální systém, který umožňuje sledovat a řídit využívání vody v areálu či odhalovat případné úniky, uvedla mluvčí univerzity Karolína Podborská. Škola plánuje i další opatření, například vlastní vrt.
Senzory monitorují průtok, tlak, objem vody v nádržích a další důležité parametry. Systém zároveň umožňuje vzdálené i automatické ovládání čerpadel a ventilů přes digitální dispečink.
Technologie automaticky řídí doplňování retenčních nádrží v různých částech areálu a upřednostňuje využívání dešťové vody před odběrem z vodovodu. Umožňuje také regulovat využití pitné, dešťové a demineralizované vody, například při péči o sbírku orchidejí.
Digitální dispečink zároveň zpřístupňuje aktuální i historická data správcům areálu, výzkumníkům a studentům. Botanická zahrada se tak stává živou laboratoří, kde lze v reálném prostředí sledovat fungování vodního hospodářství a ověřovat nové přístupy.
"Díky novému systému máme mnohem lepší přehled o tom, jak s vodou v areálu hospodaříme, a můžeme efektivněji řídit závlahu i provoz celé infrastruktury. Získaná data nám zároveň pomohou při dalším rozvoji areálu a péči o naše cenné rostlinné sbírky," uvedl ředitel zahrady Michal Pavlík.
Univerzita připravuje další kroky, které přispějí k efektivnějšímu využívání vody. Počítá s větším využitím srážkových vod, například ze střech budov, a zvažuje vybudování vlastního vrtu. Technologická platforma je připravená na rozšíření o sledování dalších parametrů, jako jsou půdní a vzdušná vlhkost, teplota nebo intenzita slunečního záření. Postupně tak vznikne "digitální dvojče" botanické zahrady.
"Dokončená etapa představuje důležitý milník, nikoliv konečný cíl. Naším cílem je vytvořit moderní a odolný systém hospodaření s vodou, který bude vedle každodenního provozu zahrady sloužit také jako unikátní platforma pro výuku a výzkum," uvedl prorektor univerzity Petr Kupec.