Botanická zahrada v Brně přešla na biologickou ochranu, nasadila dravá slunéčka

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně přešla ve svých sklenících od chemických postřiků k biologické ochraně rostlin. Proti přemnoženým parazitům červcům nasadila dravá slunéčka. Chemie totiž na červce přestala fungovat. Zahrada o tom dnes informovala na webu.
Červci patří mezi nejčastější škůdce skleníkových rostlin a tradičně se proti nim používají právě chemické přípravky. Ty však mají omezené spektrum účinných látek a podléhají přísné legislativě. "Dlouhodobým problémem chemické ochrany je navíc vznik rezistence škůdců vůči používaným látkám. V našem případě došlo k výraznému přemnožení červců, kteří již na běžně používané přípravky prakticky nereagovali. Chemická ochrana tak přestala být účinným nástrojem a bylo nutné hledat jiné řešení," doplnila odborná pracovnice Hana Ondrušková.
Dravá slunéčka aktivně vyhledávají červce ve všech vývojových stádiích a dokážou jejich populaci výrazně omezit. Zvlášť účinné jsou larvy, které při svém vývoji zkonzumují stovky červců. Pokud se podaří vytvořit stabilní populaci predátorů, může biologická ochrana fungovat dlouhodobě bez nutnosti opakovaných zásahů. Úspěch ale závisí na podmínkách ve skleníku, zejména na teplotě, která nesmí dlouhodobě klesat pod 16 stupňů Celsia.
"Je zároveň potřeba zdůraznit, že dosud používaná chemická ochrana nepůsobila pouze proti červcům, ale zároveň potlačovala i výskyt dalších škůdců. Pravidelné postřiky tak udržovaly na nízké úrovni také svilušky, třásněnky, molice nebo mšice. Po jejich vysazení z ochranného systému se proto může stát, že se tyto skupiny škůdců začnou postupně přemnožovat," uvedla Ondrušková. Doplnila, že v takovém případě bude nutné rozšířit biologickou ochranu o další specializované predátory, například dravé roztoče nebo parazitické vosičky.