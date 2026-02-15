Bolí vás záda? Fyzioterapeuti doporučují bouldering, říká celoživotní lezec

Lezecká disciplína známá jako bouldering je založená na barevných kusech plastu. Zdolávání trasy do výšky čtyř metrů si získává srdce stále většího množství lidí. „Je vhodný pro široké spektrum lidí, kteří se chtějí a jsou schopní hýbat,“ říká celoživotní lezec a spoluzakladatel lezeckých center Hangar v Brně a Ostravě Tomáš Labounek.
Lezecké centrum Hangar pro bouldering

Lezecké centrum Hangar pro bouldering | foto: Hangar

Celoživotní lezec a spoluzakladatel lezeckých center Hangar v Brně a Ostravě...
Lezecké centrum Hangar pro bouldering
Lezecké centrum Hangar pro bouldering
Adam Ondra během finále ve sportovním lezení. (9. srpna 2024)
V poslední době bouldering roste na popularitě. Čím myslíte, že to je?
Ten sport je celkově jednoduchý, zajímavý a dostupný– může přijít i úplný začátečník. Bouldering je zajímavý mimo jiné proto, že se lezecké cesty neustále obměňují. My stavíme zhruba 200 cest měsíčně, takže každá návštěva je jiná.

Co bouldering a zdraví?
Jako největší přidanou hodnotu vnímám posílení celého pohybového aparátu. Při lezení zapojujete v podstatě všechno – od lýtek, stehen, zádových svalů, břicha a ramen až po prsty. Člověk tak neinvazivní cestou posiluje celé tělo. Často bouldering doporučují i fyzioterapeuti lidem, které bolí bedra nebo jiná část zad.

Celoživotní lezec a spoluzakladatel lezeckých center Hangar v Brně a Ostravě Tomáš Labounek

Chci zkusit bouldering. Co k tomu potřebuji?
Ze začátku stačí jen tričko a kraťasy. Lezecké boty, které do začátku mohou nahradit i sálovky, a pytlíček s magneziem, aby se vám nepotily ruce a neklouzaly chyty, si můžete půjčit v lezeckém centru.

Pro koho je tento sport vhodný?
Pro široké spektrum lidí, kteří se chtějí a jsou schopní hýbat. Máme tu lezce, kterým jsou čtyři roky, a stejně tak sem chodí lidé, kterým je přes šedesát. Je úplně jedno, jestli jste dítě nebo starší člověk, holka nebo kluk.

Proč dát dítě na bouldering?
Děti se u nás naučí zacházet se svým tělem a zároveň ho posílí, čímž získají obrovský benefit i pro ostatní sporty, které by si případně v budoucnu zvolily.

A co nějaká rizika?
Nejčastější úrazy vycházejí z přecenění vlastních sil a z pádů z horních partií lezecké stěny. Když ze čtyř metrů spadnete nekoordinovaně, i když na žíněnku, často se stane, že si vymknete kotník. Je třeba zmínit, že jde o adrenalinový sport, tedy i rizikový. Než s ním člověk začne, měl by se seznámit s bezpečnostními videi, která například točíme, a s návštěvním řádem, tedy s tím, jak se v lezeckém centru chovat.

Jak se tedy zranění vyvarovat?
Hlavně si nechávat trochu sil na slézání dolů a neskákat z horních chytů. Ideální je slézt třeba do půlky a skočit až odtud.

Lezecké centrum Hangar pro bouldering

V teorii je bouldering individuální sport. Jaká je realita?
Individuálně v podstatě lezete jen samotnou cestu, ale jinak se bouldering většinou praktikuje v partě lidí. S kamarády si sednete a řešíte těch pár těžkých metrů – jak je vylézt, jak nastavit tělo… Je to sport, kde se setkává spousta lidí, které spojuje vášeň pro pohyb, a pokud lezete i venku, tak i vášeň pro přírodu. Bouldering totiž není jen otázkou indoorových center. Venkovní lezecké oblasti jsou po celém světě.

S Hangarem je spjatý i lezec a olympionik Adam Ondra jako jeho spoluzakladatel a spolumajitel. Je šance potkat ho v Brně na stěně?
Určitě. Adam je samozřejmě časově vytížený, takže není jednoduché ho tu potkat, ale stává se to.

Co Hangar svým návštěvníkům nabízí?
Filozofií Hangaru je zpřístupnění tohoto sportu všem lidem, kteří ho chtějí vyzkoušet. Základem je samotný bouldering – tedy cesty všech obtížností, které se neustále mění. Dále máme bistro a kavárnu, posilovnu a nabízíme lekce jógy. Lze u nás vyhledat i fyzioterapeuta. Pro rodiny s dětmi máme dětský pohybový park, dětské lezecké kroužky a nabízíme i lezecké kurzy pro dospělé. V Brně u nás najdete také coworkingový prostor. Nabízíme rovněž výjezdy do skal.

Bolí vás záda? Fyzioterapeuti doporučují bouldering, říká celoživotní lezec

Lezecké centrum Hangar pro bouldering

Lezecká disciplína známá jako bouldering je založená na barevných kusech plastu. Zdolávání trasy do výšky čtyř metrů si získává srdce stále většího množství lidí. „Je vhodný pro široké spektrum lidí,...

15. února 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

