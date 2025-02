Břeclav bourá dosluhující bazén a koupaliště, zůstane jen kachličková stěna

Venkovní koupaliště sloužilo od 60. let minulého století, krytý bazén od roku 1994. Za tu dobu už se však dostaly na hranu životnosti, proto v lednu začalo jejich bourání.

Modernizace přinese nerezové bazény, úspornější technologie i lepší prostředí pro návštěvníky a zaměstnance. Letní koupaliště se dočká nových vodních atrakcí a lepšího provozního zázemí, přibudou i parkovací místa. Krytý bazén se rozšíří o rekreační zónu, wellness nebo vnitřní tobogan.

„Z původní stavby zbude v podstatě jen pokachličkovaná stěna a saunové centrum. Kompletně tak zmizí ocelová konstrukce, vnitřní bazény, obvodové zdi a střecha,“ popisuje plánované změny Bohumil Kostrhún z oddělení investic majetkového odboru Břeclavi.

Stavební práce provede společnost IMOS Brno, a pokud vše půjde podle plánu, první návštěvníky by koupaliště mohlo přivítat v létě 2026. „Příští venkovní sezonu bychom už chtěli stihnout, první návštěvníci by si tu mohli zaplavat 1. července 2026, možná už v červnu. Krytý bazén bychom chtěli otevřít v říjnu příštího roku, uvidíme ale, jak rekonstrukce pokročí. Tím, že bude muset proběhnout mnoho zásahů do základů, dá se teď datum dokončení těžko určit,“ oznamuje Kostrhún.

Náročný projekt, který město připravovalo od roku 2020, je nejvýznamnější investicí v novodobé historii Břeclavi. Financován bude z úvěru, město zároveň usiluje o získání dotačních prostředků. Podle dřívějších odhadů se město zadluží na dalších dvacet let.