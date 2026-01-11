Dálnice D2 je před křižovatkou s D1 do poledne dál uzavřená kvůli bourání mostu

Úplná uzavírka ve směru do Brna začala v sobotu v podvečer. Už v pátek bylo zhruba od 20:00 ve směru do Brna možné jet po D2 pouze jedním pruhem a v opačném směru se dálnice v tu dobu zcela uzavřela až do pondělních ranních hodin, zhruba do 05:00. Úplná uzavírka ve směru do Brna začala v sobotu v 18:00, trvat měla původně do dnešních 10:00.
Kvůli tomu jsou vyznačené objízdné trasy. Ve směru od Břeclavi do Brna je provoz sveden na dálnici D1 směrem na Ostravu a přes čerpací stanici na 198. kilometru auta přejedou do směru na Prahu až na exit na 194. kilometru, kde je možné sjet do Brna.
Ve směru z Brna vede objížďka po ulicích Hněvkovského, Sokolova, Bohunická a Vídeňská na exit na 194. kilometru.
Uzavřený je také sjezd z D1 od Ostravy na D2 a je nutné se otočit na exitu na 194. kilometru do opačného směru a poté sjet na 196. kilometru, tedy na přestavované křižovatce na dálnici D2. Toto napojení je v provozu.