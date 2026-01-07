Box Zásilkovny zmizel, místo zůstalo škaredé. Máme nulovou kulturu, říká kritička

Robin Krutil
  17:22aktualizováno  17:22
Pouze chvíli vydržel loni v lednu box Zásilkovny na schodech nedaleko brněnské katedrály Petrov. Po ostré odezvě obyvatel, kteří jeho umístění označovali za paskvil a ohyzdnost, firma couvla a svou výdejní „krabici“ odstranila. Pro kritiky boxu však šlo pouze o chvilkové vítězství, místo v Kopečné ulici totiž i po roce zůstává stejně nevzhledné a neutěšené.

Betonový základ pro výdejní box vznikl přímo uprostřed starého schodiště, které se tak rozdělilo na dvě části. Původně byla na místě jen oprýskaná zeď a staré schody zarostlé trávou, jež sloužily jako zkratka.

Lidé na sociálních sítích novou podobu místa „rozcupovali“, poukazovali třeba na to, že kvůli nově vzniklému rohu vede část schodiště jen do zdi.

Místo v Kopečné ulici pod brněnským Petrovem, z něhož byl po kritice odstraněn výdejní box Zásilkovny, zůstává nadále nevzhledné. (leden 2026)
Zásilkovna se dle svého manuálu snaží umísťovat a stylizovat své výdejní boxy tak, aby co nejlépe zapadaly do okolního prostředí.
12 fotografií

Zásilkovna, která vzniklé dílo omlouvala špatnou stabilitou povrchu, reagovala na vlnu kritiku bleskově a svůj Z-BOX rozebrala s tím, že se jej pokusí umístit na vhodnější místo v okolí. To se nakonec nestalo. „Vhodnou náhradní lokalitu se nám bohužel nepodařilo najít,“ informuje mluvčí firmy Ondřej Luštinec.

Příběh boxu tím skončil, ale zanedbané schodiště v Kopečné ulici zůstalo. A po roce vypadá stejně škaredě. Někteří lidé tak nyní poukazují na to, že s boxem to nebylo o nic horší, navíc aspoň plnil praktickou funkci.

Můžeme box vrátit a vodit k němu turisty, nadhazuje designérka

S takovým pohledem nesouhlasí designérka a expertka na kultivaci veřejného prostoru Veronika Rút, která patřila k nejsilnějším odpůrcům loňského počinu Zásilkovny.

„Za výdejní box umístěný na schodech se nám v zahraničí vysmály tisíce lidí. Je to vizitka nás jako národa, který má peníze, ale nulovou kulturu. Pokud se takhle chceme dál prezentovat, můžeme box na schody klidně vrátit a vodit tam turisty, kteří chtějí vidět bizarní selhání v přímém přenosu,“ říká nyní.

Obývák na ulici? Nápad dobrý, řešení slabé, říkají účastníci experimentu

„Spousta lidí v Česku žije v natolik zanedbaném a šeredném prostředí, že pak s vděčností přijme jakýkoli bullshit a ještě za něj poděkuje. Je to dědictví desítek let komunismu, který označoval estetiku za buržoazní přežitek a systematicky z lidí vymlátil osobní zodpovědnost,“ doplňuje Rút rozhořčeně.

Zašlé schody a počmárané zdi v Kopečné se nacházejí na pozemku, který patří soukromému majiteli. „Je zjevné, že ten žádnou odpovědnost ani svědomí nemá, a proto je místo v takovém stavu. Radnice mohla a měla zahájit dialog a situaci aktivně řešit, ale nemám informace o tom, že by se to stalo,“ sděluje Rút.

Brno se této výtce brání. „Veřejný prostor má majitel udržovat tak, aby nebylo ohroženo zdraví občanů. To se v tomto případě neděje, proto město prostřednictvím stavebního úřadu nemá důvod k pobídce opravy,“ vysvětluje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

K boxům už se mohou vyjadřovat radnice

Rút je nicméně ve své kritice nekompromisní. „Současný stav je důsledkem toho, že je v Brně všem všechno jedno. Výsledkem jsou místa, kde se nedá žít. Brno je dlouhodobě zanedbané a v tomto ohledu zaostalé, protože vedení města nechce řešit běžný, každodenní život v ulicích. Na všechny světové strany kolem nás se města kultivují, zatímco u nás se zvládneme starat jen o pár reprezentativních náměstí a zbytek města zůstává v dezolátním stavu,“ tvrdí designérka.

Podle jejích slov je u menších měst, s nimiž spolupracuje, vidět vůle ke zlepšení. A to i právě v případě výdejních boxů, kterých v poslední době prudce přibývá. „Naše strategie funguje v několika desítkách měst včetně krajských naprosto bez problému, včetně právních opatření. Je to hotové od loňského května. V Brně naši strategii použít nechtěli a nikdo nic nedělá,“ vytýká Rút.

Brno chce po kritice boxu větší regulaci, na soukromé parcely ale nedosáhne

To však není úplně pravda. Loni byl na popud městské části Brno-střed, na jejímž území byl propíraný box z Kopečné umístěn, od 30. října změněn Statut města Brna. Do té doby se jednotlivé radnice mohly vyjadřovat pouze k restauračním zahrádkám na místních komunikacích, které měly ve správě. Nově mají slovo i ohledně billboardů, dalších velkých reklamních ploch a právě výdejních boxů. Cílem tohoto opatření je kultivace veřejného prostoru.

Brněnský magistrát zároveň podle Poňuchálka pracuje společně s Kanceláří architekta města na jednotné strategii ohledně výdejních boxů, která by mohla být dokončena během tohoto roku.

Zásilkovna volí barvy ladící s prostředím

Šetrnější přístup do budoucna slibuje také Zásilkovna. „Zmíněný případ z Kopečné vnímáme jako cennou zkušenost a využili jsme ho i ke zpřesnění spolupráce mezi obchodní a technickou částí naší společnosti,“ uvádí Luštinec.

Ten upřesňuje, že boxy Zásilkovny fungují jako stavebnice. Dají se tedy nejen přemístit jako celek, ale jednotlivé části lze použít k rozšíření stávajících „krabic“ v místech, kde je velká poptávka.

V Brně zuří kvůli boxu Zásilkovny, řidiči přes něj nevidí do křižovatky

„Dnes je pro nás standardem instalovat výdejní boxy s různobarevnými polepy tak, aby co nejlépe zapadaly do okolního prostředí. Zároveň jsme připravili manuál pro jejich instalaci, který zohledňuje specifika jednotlivých lokalit,“ zmiňuje Luštinec.

Společnost podle něj také ohledně nových výdejních míst jedná se zástupci měst i jejich architekty. „Na novějších boxech Zásilkovny už není ani logo. To je graficky minimalistické pojetí, které už mnoho měsíců používáme,“ podotýká mluvčí.

