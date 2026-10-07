Bradáčová neuspěla s dovoláním v kauze Pelcovy nehody, stíhání skončilo

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová neuspěla s dovoláním v kauze smrtelné nehody, kterou podle policie zavinil pod vlivem alkoholu někdejší předseda představenstva loděnické firmy GZ Media Zdeněk Pelc. Bradáčová nesouhlasila s tím, že justice zastavila s ohledem na Pelcovu vážnou nemoc trestní stíhání. Nejvyšší soud (NS) dovolání odmítl, rozhodoval bez veřejného jednání, výsledek ČTK potvrdila jeho mluvčí Gabriela Tomíčková. Plné odůvodnění zatím není dostupné.
"Nejvyššímu státnímu zastupitelství nejsou známy důvody rozhodnutí NS, proto ho v tuto chvíli nemůže nijak komentovat," uvedl mluvčí Bradáčové Petr Malý.
Pelcův vůz se při nehodě loni 4. června čelně střetl s protijedoucím autem. Pelc se těžce zranil, druhý řidič následkům zranění podlehl. Pelc měl podle znaleckého posudku alkohol v krvi.
Státní zastupitelství v Rakovníku podalo k okresnímu soudu obžalobu. Soudce požádal o vypracování znaleckého posudku ke zdravotnímu stavu. Následně vydal usnesení, ve kterém trestní stíhání zastavil, což potvrdil i Krajský soud v Praze.
Bradáčová chtěla, aby NS přezkoumal dosavadní postup. Státní zástupce prý neměl možnost vyjádřit se ke znaleckému posudku. Navíc posudek podle Bradáčové pouze zmiňoval potenciálně nepříznivou prognózu zdravotního stavu s nutností dalšího ověření a vyhodnocení účinnosti léčby s odstupem několika měsíců. Nebylo tak prokázáno, že by Pelcův zdravotní stav zcela vylučoval možnost účastnit se hlavního líčení, například formou videokonference.
"Je také třeba akcentovat povahu a závažnost stíhaného skutku, při němž přišel o život člověk," uvedla tehdy Bradáčová. Podnět k podání dovolání jí dal také ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO). Bradáčová však tehdy uvedla, že v tu chvíli už žalobci vyhodnocovali dřívější podnět Krajského státního zastupitelství v Praze.
Obhajoba s dovoláním nesouhlasila. "Dovolání NSZ podle obhajoby jen přesouvá pozornost od podstaty problému k otázce, v jaké fázi řízení měl být znalecký posudek opatřen," uvedl už dříve advokát Lukáš Trojan.
Společnost GZ Media, která má víc než sedmdesátiletou tradici, je světovou jedničkou ve výrobě gramofonových desek. Pelce po nehodě nahradil v čele představenstva jeho syn Zdeněk Pelc mladší.