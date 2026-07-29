Bradáčová podala správní žalobu, žádá zrušení patentu souvisejícího s IZIP

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala zvláštní správní žalobu k Městskému soudu v Praze. Směřuje proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) a požaduje zrušení patentu na způsob evidence zdravotnických záznamů, který souvisí s projektem elektronických zdravotních knížek IZIP. Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) o tom informovalo v tiskové zprávě.
Projekt elektronických zdravotních knížek ministerstvo zdravotnictví zastavilo v roce 2012, vlastník původního patentu, společnost IZIP, skončil v insolvenci. Bývalý ředitel IZIP čelil se společníkem z firmy FINIM žalobě z podvodu. Oba loni po letech soudních sporů dostali pětiletý trest vězení.
Další plány na digitalizaci údajů pacientů podle NSZ blokuje patentový spor. ÚPV udělil novému vlastníkovi původního patentu navazující patent na vynález nazvaný "způsob shromažďování, evidence a zpřístupnění informací o zdravotní péči a jejích výsledcích".
"Rozhodnutí, kterým Úřad průmyslového vlastnictví udělil nový patent, je podle nejvyšší státní zástupkyně zcela nepřezkoumatelné, neboť neobsahuje žádné zdůvodnění a navíc příslušný správní spis obsahuje dokumenty, kde naopak úřad nejprve uváděl konkrétní výhrady v tom smyslu, že přihlašovaný vynález patentovatelný není. Nejvyšší státní zástupkyně ve správní žalobě dále argumentuje, že přihlašovaný předmět ani nesplňoval podmínky patentovatelnosti," uvedlo NSZ v tiskové zprávě.
Bradáčová má za to, že rozhodnutí patentového úřadu má negativní dopady na systém zdravotní péče v Česku a hrozí utlumení inovací v tomto odvětví, narušení digitalizace českého zdravotnictví a také zbytečné náklady pro státní rozpočet.