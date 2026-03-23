Bradáčová uspěla s dovoláním, liberecký soud znovu otevře potyčku mezi vězni

Liberecký krajský soud musí znovu otevřít kauzu potyčky mezi vězni ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku, která skončila těžkým zraněním a pozdější smrtí jednoho z nich. Nejvyšší soud (NS) vyhověl dovolání nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové a zrušil zprošťující verdikt. Usnesení zpřístupnil na svém webu. Krajský soud podle databáze InfoSoud případ znovu projedná 12. května.
Justice tentokrát musí důkladněji zvážit skutečnost, že napadený muž byl pod vlivem drog. "Této okolnosti si byl útočník vědom, a musel si tak uvědomovat, že i úder relativně nižší intenzity může vést k pádu a závažným následkům," řekl ČTK mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.
Incident se odehrál v lednu 2022. Útočník nečekaně udeřil druhého vězně do obličeje. Napadený ztratil rovnováhu, spadl na betonovou podlahu a utrpěl těžká zranění hlavy včetně krvácení do mozku. Lékařskou péči dostal až druhý den. V Liberci podstoupil neurochirurgickou operaci. Jeho stav ale zůstal vážný a po sérii infekcí v květnu 2022 zemřel v nemocnici v Tanvaldu.
Útočník čelil obžalobě z ublížení na zdraví, liberecká pobočka krajského soudu jej však zprostila a rozhodnutí potvrdil také Vrchní soud v Praze. Útočník prý druhého vězně udeřil jen slabě.
Bradáčová s tím nesouhlasila. Poukázala například na to, že podle jedné svědecké výpovědi napadený po úderu "úplně usnul, úplně se vypnul, prohnul se a padal celou vahou dozadu na záda". Nejvyšší soud však dovolání v této části nevyhověl, a to s ohledem na řadu dalších provedených důkazů a svědeckých výpovědí
S jinou argumentační linií ale nejvyšší státní zástupkyně uspěla. "Nejvyšší soud se ztotožnil s podstatným argumentem, na který poukazovala nejvyšší státní zástupkyně v podaném dovolání, totiž že soudy nedostatečně zohlednily fakt, že napadený vězeň byl v době útoku zjevně pod vlivem návykových látek," uvedl Malý.
Útočník podle Nejvyššího soudu nejspíš věděl, že je napadený muž pod vlivem, a že tedy k jeho pádu či zranění může stačit i relativně slabší úder. "Je nutné vyhodnotit, zda obviněný při úderu nízké intenzity, jímž bezesporu zapříčinil nekoordinovaný pád poškozeného, byl minimálně srozuměn s tím, že takovým atakem může intoxikovanému poškozenému ublížit na zdraví," stojí v rozhodnutí.