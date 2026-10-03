Břeclav připravuje stavbu cykloparku s pumptrackem u rybníku Včelín

Břeclav plánuje stavbu cykloparku nedaleko rybníku Včelín. Budou v něm kamenné i dřevěné překážky a pumptrack. Vyplývá to z dokumentace na Informačním portálu EIA.
Sportoviště by mělo vzniknout na místě, které je v současnosti hustě zarostlé převážně náletovými dřevinami. Vybavení by mělo zahrnovat takzvaný pumptrack, tedy uzavřený, uměle vytvořený okruh pro jízdu na kole, kterým se projíždí bez šlapání. Okruh je tvořený vlnami a klopenými zatáčkami, které umožňují udržovat nebo dokonce zvyšovat rychlost jízdy pouhým přenášením váhy.
Pumptrack doplní centrální rampa a takzvané singletraily, tedy přírodní stezky respektující lesní prostředí. Počítá se také se vznikem takzvané skill zóny, kde si jezdci budou zdokonalovat svou techniku a dovednosti.
Město v dokumentaci pro posouzení vlivů záměru na životní prostředí (EIA) uvádí, že v cykloparku nebudou žádné mobilní skákací prvky pro skateboardy, protože bývají zdrojem hluku.