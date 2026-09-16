Břeclavská tiskárna Moraviapress už rozvezla téměř všechny volební lístky

Břeclavská tiskárna Walstead Moraviapress v těchto dnech téměř dokončila distribuci volebních lístků k senátním a komunálním volbám, které se uskuteční 9. a 10. října. Termín, který je stanovený na 24. září, tak stihla letos s rezervou i díky tomu, že soudy nemusely rozhodovat o žalobách na volby jako před rokem, kdy se konaly volby do Sněmovny, řekl ČTK generální ředitel tiskárny Jiří Myšík.
Na tisk podnik spotřeboval zhruba 800 tun papíru, z toho na komunální volby odhadem 600 tun. Začal s ním poslední srpnový víkend a práci na běžných zakázkách jen částečně upozadil. "Nebylo ani potřeba nabírat brigádníky či agenturní zaměstnance a všechno jsme zvládli vlastními silami. Dá se říct, že touto zakázkou žije celá společnost. Není to jen samotný tisk, na všech činnostech se podílí asi 120 lidí," řekl Myšík.
Společnost tiskne volební lístky od roku 1996. "Letos poprvé se na volební lístky k senátním volbám tiskne QR kód, který má pomoct ke zrychlení a zjednodušení práce volební komise," zmínil jednu z novinek Myšík. Tiskárna už je také nachystaná na to, aby v co nejkratším termínu vytiskla i lístky ke druhému kolu senátních voleb, které se koná týden po prvním kole. Tyto lístky už lidé nedostanou do schránky, ale vyzvednou si je přímo ve volební místnosti.
Kromě voleb má tiskárna i jiné státní zakázky, obvykle jde o různé formuláře pro ministerstva či úřady. Mezi komerčními zakázkami jsou stěžejní časopisy, katalogy či magazíny, zákazníky jsou prakticky všechna česká nakladatelství, zmínil Myšík.