Břeclavské muzeum opravilo a zpřístupnilo někdejší kryt civilní obrany

Městské muzeum a galerie Břeclav spolu s Klubem vojenské historie opravilo a zpřístupnilo bývalý kryt civilní obrany pod budovou bývalé radnice. V tomto týdnu expozici navštěvují školy, poté se otevře i pro veřejnost. Město o tom informovalo na svých webových stránkách.
Kryt vznikl v padesátých letech minulého století při stavbě radnice, vstup do něj uzavírají protitlakové dveře. "V padesátých letech panovala velká obava ze vzájemného atomového zničení nejen na straně zemí bývalého východního bloku, ale i na druhé straně u Američanů. Tento kryt vznikl z důvodu ochrany krizového štábu města před následky takového útoku,“ uvedl Michal Uher z Klubu vojenské historie Břeclav.
Krizový štáb po přesunu do krytu mohl řídit záchranné vyprošťovací práce nebo zásobování obyvatelstva vodou, potravinami či elektřinou.
Klub vojenské historie dokázal část původního vybavení krytu obnovit, některé exponáty získal z dalších míst. Zachovala se filtrovna vzduchu i nouzové výlezy, které mohli obyvatelé krytu použít v případě, že by byl zavalený hlavní vchod. Při prohlídce lidé uvidí vodní nádrž, sklady potravin, filtrů i písemností a také umývárnu pro případ kontaminace. Jedna z místností je věnovaná historii branných dní s plynovými maskami, pláštěnkami a igelitovými sáčky na rukách.
Jedním z nejzajímavějších exponátů je růžová dětská postýlka připomínající inkubátor, která sloužila k nouzové přepravě miminek mimo prostor zasažený chemickou, biologickou či jadernou zbraní.
Součástí krytu je i hlavní štábní místnost a telefonní ústředna s telefony a psacím strojem.
"O možnosti nechat nahlédnout místní i turisty do prostor, které dosud vidělo jen pár lidí, jsme diskutovali řadu let. Zkušenosti z jiných měst – například z Jihlavy či Olomouce – potvrzují, že o toto téma je zájem. Proto jsme se rozhodli vytvořit v nevyužitém břeclavském krytu expozici, která bude přínosná nejen pro turisty, ale i pro školy,“ řekl místostarosta pro kulturu Petr Vlasák (Mladí a neklidní).
Expozice se veřejnosti otevře od soboty 6. června. V červnu a září bude přístupná o víkendových dnech, v době letních prázdnin od pátku do neděle, v každém z těchto dní si lze rezervovat místo v jedné z pěti prohlídek. Jejich kapacita je deset lidí.