Výlet na bobří hráz či pod vodu. Chátrající zámek ožije za stovky milionů

Zažil Přemyslovce, Lichtenštejny i dvě armády a pod zemí skrývá pozůstatky po slovanském opevnění z 12. století. Přesto břeclavský zámek dosud chátral a peníze na obnovu byly těžko k sehnání. Sloužil tak maximálně jako kulisa pro městské slavnosti. Brzy by však nemuselo být živo pouze okolo něj, ale i uvnitř. Díky dotaci 148 milionů může město jedno z křídel opravit a přeměnit jej na Dům přírody pro chráněnou krajinnou oblast (CHKO) Soutok.
V něm lidé naleznou devět sálů plných interaktivních zábavních a vzdělávacích prvků, věnujících se ekosystému, tedy zejména zvířatům a rostlinám, s nimiž se lze v oblasti Soutoku setkat.

Podle současných návrhů si lidé vyzkoušejí například ovládání záplav, simulaci, jak na rostliny a živočichy působí sucho, modelování terénu řeky a sledování jejich změn, čištění vody, virtuální realitu, která je zanese pod hladinu, nebo se sklouznou z velkého modelu bobří hráze.

Úkolu se ujalo architektonické studio Capacity Expo, jako dominantní prvek vybralo vodu. Právě ona udává ráz Soutoku plnému lužních lesů závislých na pravidelném zaplavování. Návštěvníky bude přitom celou dobu provázet i méně vítaný symbol oblasti – komár. V tomto případě jen animovaný.

Kromě zábavného učení o tamních druzích má expozice mnohem více cílů. „Umožní příchozím pochopit složité procesy, které vedly ke vzniku takto cenného území, spolu s představením jeho hodnoty i s důvody pro vyhlášení CHKO. Pochopí obecný význam luhů a jejich ekosystémových funkcí. Po návštěvě by měli pocítit osobní vazbu k této krajině a touhu něco pro její zachování udělat,“ přibližují v interpretačním plánu autoři v čele s ekologem Martinem Václavíkem.

Dům přírody tak proto podle nich nemíří jen na turisty, ale i na obyvatele obcí dotčených plochou CHKO. „Bude v tomto ohledu komunikačním prostředkem, který naučnou formou může předcházet a minimalizovat případné konflikty ve vztahu k ochraně přírody, druhů nebo konkrétních biotopů,“ dodávají v plánu.

Plánují i expozici vína a krojů

Kromě toho plánuje radnice do budoucna obnovit i zbytek budovy a přeměnit tak zámek na společenské a kulturní centrum Břeclavi. „Rádi bychom tu viděli například víceúčelový sál, informační středisko či expozici věnovanou krojům nebo vínu. Vše ovšem závisí na tom, zda se nám podaří získat dotační podporu. Jisté možnosti se rýsují, jsme ale v naprostém počátku,“ konstatuje mluvčí města Ivana Solaříková.

Odhadované náklady na revitalizaci celé budovy činí asi půl miliardy korun.

I kvůli tomu je v současné době zrekonstruovaná pouze jižní zámecká věž, kterou město kvůli havarijnímu stavu nechalo opravit před pěti lety. Na zbytek až doposud nebyly peníze – jen vybudování Domu přírody a s tím spojené práce i v přilehlých částech zámku vyjdou na 320 milionů korun. Přestože dotace výrazně pomohla, částku město postupně dokryje ze svých ročních rozpočtů.

„V rámci tohoto projektu dohromady opravíme asi dvě třetiny zámku. Kromě expozice je součástí i přístavba pro zaměstnance a místnosti pro administrativu a správu objektu,“ říká Solaříková.

A dodává, že díky další dotaci v hodnotě 27 milionů určené pro energetické úspory památkově chráněných budov lze investovat rovněž do nových oken a dveří, rozvodů elektřiny, systému vytápění, kompletní vzduchotechniky či do osvětlení čítajícího víc než 400 svítidel. Vše bude hotovo v roce 2029.

Pro letošek je v plánu zpracování projektové studie, se stavbou se začne v příštím roce. Rychlý postup umožnilo stavební povolení, které město udržuje v platnosti už několik let. Snaha o obnovu areálu totiž spadá už do roku 2009. Jedním z návrhů byl například hotel. Plány však vždy ztroskotaly na penězích.

„Mnohokrát jsme se je snažili získat z dotačních výzev, usilovali jsme i o spolupráci se soukromými investory. Bohužel se nám to dosud nepodařilo. Přesto jsme se nevzdali a povolení v platnosti udrželi,“ komentuje situaci starosta Svatopluk Pěček (ANO) s tím, že se to v současné situaci ukázalo jako plus.

