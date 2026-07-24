Břeclavští lékaři nahradili pacientovi oba kolenní klouby při jedné operaci

Lékaři z břeclavské nemocnice nahradili pacientovi při jedné operaci oba kolenní klouby. Operace není vhodná pro každého pacienta a vyžaduje důkladnou předoperační přípravu, uvedla nemocnice na svém facebooku. O vhodnosti oboustranné operace rozhoduje tým ortopedů, anesteziologů a internistů s ohledem na věk pacienta, jeho celkový zdravotní stav a případná další onemocnění.
Lékaři častěji dělají postupnou náhradu kolenních kloubů. Oboustranná operace je určená pro vybrané pacienty, kteří trpí pokročilou artrózou obou kolenních kloubů a jejichž zdravotní stav umožňuje absolvovat delší operaci. "U správně indikovaných nemocných představuje bezpečný a efektivní způsob léčby, který umožňuje rychlejší návrat k běžnému životu. Klíčová je pečlivá předoperační příprava, zkušený operační tým a kvalitní následná rehabilitace," uvedl primář ortopedického oddělení Milan Novotný.
Jestliže pacient podstoupí operaci, při které jsou mu oba kolenní klouby vyměněné současně, snižuje to celkovou zátěž spojenou s opakovanou anestezií. Současná výměna obou kloubů také může zkrátit rekonvalescenci.
"Úspěšná oboustranná náhrada kolenních kloubů je výsledkem skvělé spolupráce ortopedického, anesteziologického, perioperačního a rehabilitačního týmu. Pro naše pacienty je důležité, že mohou podstoupit komplexní léčbu na jednom pracovišti a díky moderním postupům se rychleji vracet k běžnému životu," uvedl ředitel nemocnice Petr Baťka.
Do budoucna by lékaři z ortopedického oddělení břeclavské nemocnice chtěli při jedné operaci dělat také oboustranné náhrady kyčelních kloubů.