Břeclavští zastupitelé dnes podpořili vznik pěti dětských hřišť

Břeclavští zastupitelé na svém dnešním jednání podpořili vznik pěti velkých dětských hřišť. Schválili koncepci, která s tím počítá a která vychází mimo jiné i z ankety mezi obyvateli města. Dokument s výhledem do roku 2036 vytvořil městský architekt Karel Bařinka. Město o tom informovalo v tiskové zprávě.
"Z ankety mezi Břeclavany jednoznačně vyplynulo, že preferují, aby v jejich okolí bylo raději jedno velké hřiště s více herními prvky než několik malých hůře vybavených hřišť – třeba jen s pískovištěm. Přijatelnou je pro ně docházková vzdálenost do 15 minut," uvedl k průzkumu místostarosta Jakub Matuška (Mladí a neklidní).
Při přípravě koncepce vzali autoři v potaz nejen tento požadavek, ale také hustotu osídlení jednotlivých částí města i demografický vývoj. Na zahrnutém území je nyní 31 dětských hřišť a 13 sportovišť ve správě města.
Koncepce navrhuje v budoucnu zavést pět takzvaných centrálních dětských hřišť, která budou větší a budou vybavená větším množstvím herních prvků. U nich město zváží například i zřízení prodejních kiosků nebo veřejných toalet.
Tato centrální hřiště pak mají doplňovat menší hřiště ve vnitroblocích.
Koncepce navrhuje, aby město vyčlenilo každoročně v rozpočtu prostředky na modernizaci dvou hřišť nebo na novou výstavbu, a to přibližně mezi sedmi a deseti miliony korun. Pro příští rok by mohlo jít o modernizaci hřiště na sídlišti Dukelských hrdinů a výstavbu nového hřiště v Nádražní ulici v Poštorné, pro které je již připravená studie.