Stačí si díry v chodníku, nefunkčního pítka či jiné závady nebo poruchy všimnout, vyfotit ji, zařadit ji v aplikaci do správné kategorie a s pomocí GPS souřadnic upřesnit, kde v Brně se dané místo nachází.

Pak už nezbývá než čekat, až se popsaného problému ujme některá z městských společností, která za oblast, do níž závada spadá, zodpovídá. Průměrná doba vyřešení požadavku byla loni dvanáct dní.

„K rychlému řešení přispívá právě přesné roztřídění jednotlivých závad. Technici tak dostanou jasné pokyny a můžou začít jednat a zajistit opravy, o kterých by se jinak možná ani nedozvěděli,“ uvedla mluvčí Brněnských komunikací, která aplikaci Brňáci pro Brno provozuje, Jaroslava Bílá.

Na webu tuto možnost Brňané měli od roku 2010, aplikace funguje od roku 2017. Její využití za poslední roky prudce roste; zatímco před třemi lety přijala 4 872 podnětů za rok, loni to bylo již bezmála osm tisíc.

„Naším zájmem je, aby se do aplikace zapojilo i co nejvíce městských částí, čímž by se rozšířil její záběr a možnosti. Zatím se do projektu aktivně zapojila městská část Židenice, ale kdykoli se k iniciativě může přidat jakákoli další. Čím více městských částí se zapojí, tím efektivnější a užitečnější bude aplikace pro všechny obyvatele Brna,“ komentuje Bílá.

Aplikace Brňáci pro Brno, sloužící k nahlašování problémů

Součástí projektu jsou městské organizace jako Teplárny Brno, Veřejná zeleň města Brna nebo firma CykloHub, zajišťující servisní stojany pro cyklisty. „Kdysi jsme měli vlastní aplikaci. Potom se objevila tato možnost, která je výhodná, jelikož ji nemusíme sami spravovat finančně ani personálně,“ pochvaluje si židenický starosta Petr Kunc.

Redakce iDNES.cz si aplikaci vyzkoušela loni, když v polovině prosince odeslala požadavek na opravu praskliny v chodníku na jedné z nejrušnějších ulic v historickém centru města. Na řadu se dostal minulý týden, tedy po více než půl roce. Samotná oprava pak trvala jenom čtyři dny a nyní již Brňané projdou směrem k náměstí Svobody po rovném chodníku.

„Za tým BKOM máme osm městských obvodů, kam požadavky směřují. Obvodní technici řeší obvykle okolo dvou podnětů denně. Když náš odborník zapne počítač, vidí pouze žádosti, které se týkají jeho obvodu, a řeší je postupně,“ popisuje systém Bílá.

Prasklina, nahlášená na zkoušku redakcí iDNES.cz Označení problematického místa technikem Opravený chodník pod nohama Brňanů

Rychlost vyřešení podnětu závisí podle jejích slov na typu a rozsahu problému, nákladnosti opravy, personální kapacitě, ale třeba i na klimatických podmínkách. Prioritu mají havarijní stavy, což prasklina, nahlášená redakcí iDNES.cz, nebyla.

„Navíc v zimním období jsou obalovny na asfaltovou směs mimo provoz, opravy se tak musí odložit na jaro. Navíc před každou opravou je ještě nutné zkontrolovat inženýrské sítě pod povrchem kvůli bezpečnosti,“ doplnila Bílá.

Loni Brňané nejčastěji nahlašovali přeplněné kontejnery na plast a papír, takových žádostí přišlo přes tři tisíce. Následovaly poškozené vozovky a stav chodníků.

Aplikace Brňáci pro Brno však není zdaleka jedinou formou, jakou můžou lidé v Brně podobné problémy hlásit. Například v Žabovřeskách využívají komunikační síť MUNIPOLIS, která slouží pro obousměrnou komunikaci mezi městskou částí a občany.

„Podle zadané adresy chodí lidem také informace o plánovaných uzavírkách, blokovém čistění nebo si mohou přečíst elektronický zpravodaj,“ vysvětluje Filip Leder, starosta Žabovřesk.

V Králově Poli pro změnu pracují s oběma zmiňovanými aplikacemi zároveň. „Věnujeme se ale i podnětům ze sociálních sítí, emailů nebo telefonátů,“ komentuje tisková mluvčí městské části Olga Pelcová.