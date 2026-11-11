Za deset ročníků participativního rozpočtu Brňané podali 1340 návrhů

V deseti ročnících brněnského participativního rozpočtu Brňané navrhli 1340 projektů za celkem 3,24 miliardy korun. Číslo zahrnuje i návrhy v letošním ročníku, kdy se jich sešlo 186. Více než 80 z nich postoupilo do listopadového hlasování, rozhodovat o nich lidé mohou do 30. listopadu. Z 91 proveditelných vítězných projektů je jich k letošnímu říjnu dokončeno 66. Oblíbenými kategoriemi jsou sport či zeleň. Vyplývá to z analýzy městských dat na webu data.Brno. V devíti městských částech zatím žádný z projektů nezvítězil.
Participativní rozpočet v Brně funguje od roku 2017, kdy také lidé navrhli nejvíc projektů. Tehdy jich bylo 218. Nejméně návrhů naopak lidé podali v roce 2024, kdy se jich sešlo 105. "Z 91 realizovatelných vítězných projektů je k říjnu roku 2026 dokončeno 66 projektů a na 25 se pracuje. Další dva vítězné projekty z let 2017 a 2018 se nakonec nepodařilo realizovat," uvedli tvůrci analýzy.
Do finální fáze hlasování nepostupují všechny navržené projekty. Některé ve fázi posuzování proveditelnosti stáhnou sami navrhovatelé, některé jsou jako neproveditelné označeny městem. "Za všech deset ročníků tak do hlasování neprošlo 668 projektů, tedy 49,9 procent všech podaných návrhů," uvádí analýza.
Z dat také plyne, že zatímco v prvním ročníku lidé podali projekty v celkové hodnotě 177,6 milionu korun, letos to bylo 636,5 milionu korun. Participativní rozpočet však hospodaří s omezenými finančními prostředky. Do roku 2018 bylo na jeden ročník vyčleněno 30 milionů korun, od roku 2019 to je 35 milionů korun.
Průměrná hodnota jednoho vítězného projektu se do roku 2021 držela pod třemi miliony korun, což tehdy byla maximální výše pro jeden projekt. "Od roku 2022 se projevuje změna pravidel a průměrná hodnota jednoho vítězného nápadu dosahuje téměř pěti milionů korun, což je maximální hodnota pro jeden podaný projekt," píšou tvůrci.
Nejvíce vítězných nápadů dosud získalo Brno-střed, bylo jich 11. Následují Řečkovice a Mokrá Hora, Brno-sever, Židenice a Medlánky. "V devíti městských částech, a to v Bohunicích, Chrlicích, Ivanovicích, Jehnicích, Kníničkách, Starém Lískovci, Brně-jih, Útěchově a Černovicích dosud žádný projekt nezvítězil, přestože jich zde bylo podáno celkem 88," uvádí analýza.
Hlasování v letošním ročníku začalo 1. listopadu. Lidé mohou vybírat z projektů zaměřených na zlepšování veřejného prostranství, výsadbu zeleně či dopravu.