Brněnská divadla vstoupila do stávkové pohotovosti, obávají se o média a kulturu

Autor: ČTK
  12:09aktualizováno  12:30
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Brněnská divadla vstoupila do stávkové pohotovosti. Jako důvod ve společném prohlášení uvedla překotné kroky vlády Andreje Babiše (ANO) a obavu o budoucnost veřejnoprávních médií a české kultury. Prohlášení dnes ČTK poskytla Kateřina Theissigová z Divadla Husa na provázku. Rozhodnutí se podle ní týká všech divadel zřizovaných městem, tedy Národního divadla Brno, Městského divadla Brno, Husy na provázku, HaDivadla a Divadla Radost, ale i Polárky, která spadá pod městskou část Brno-střed.

"Dokládá to mimořádnou závažnost situace, v níž se za vlády Andreje Babiše ocitáme. Ukazuje to na hloubku našich sdílených obav o budoucnost veřejnoprávních médií a české kultury, které nás dnes bez ohledu na rozdíly v našem uměleckém směřování spojují," uvádějí divadla ve společném prohlášení. Některé soubory na sociálních sítích zveřejnily vlastní stanoviska a zdůvodnění.

Za činohru Národního divadla Brno stávkovou pohotovost potvrdila mluvčí Karolína Kozubíková. Ředitel Martin Glaser ČTK řekl, že Národní divadlo Brno už dříve vyjádřilo podporu veřejnoprávním médiím, nicméně stávková pohotovost je rozhodnutím jednotlivých zaměstnanců a souborů, v tomto případě především činohry. Divadlo podle něj nadále hraje a připravuje nové inscenace.

Husa na provázku v prohlášení na facebooku kritizuje nedostatek odborné kompetence a respektu k demokratickým procesům. Vyzvala vládu, aby zastavila podle divadelníků překotné prosazování změn české kulturní politiky a financování veřejnoprávních médií, zajistila otevřenou diskuzi a předložila záruky nezávislosti a stabilního financování Českého rozhlasu (ČRo) a České televize (ČT).

Po dobu stávkové pohotovosti budou představení v Huse na provázku a činohře Národního divadla Brno začínat o čtyři minuty a 36 vteřin později. Je to odkaz na pevně stanovený čas hlasování, kterým vládní většina ve Sněmovně posunula zrušení koncesionářských poplatků do druhého čtení. "Jsme připraveni přistoupit k dalším krokům v případě, že budou útoky na kulturu a média pokračovat," informovala činohra na sociální síti.

HaDivadlo vstoupilo do stávkové pohotovosti už 1. listopadu. "Dění posledních dnů a týdnů jednoznačně směřuje k ohrožení svobodných a demokratických pilířů naší společnosti," napsalo na facebooku umělecké vedení HaDivadla. Stávková pohotovost ani tam neznamená přerušení práce.

Už dříve o zahájení stávkové pohotovosti informovalo také Městské divadlo Brno. Umělečtí šéfové souborů vyjádřili nesouhlas s postupem vládní koalice při prosazování změn ve financování veřejnoprávních institucí i řadou kroků ministerstva kultury.

Vládní návrh počítá se zrušením televizních a rozhlasových poplatků, převedením financování veřejnoprávních médií pod stát, obě veřejnoprávní média by navíc měla méně peněz. Opozice v tom spatřuje ohrožení nezávislosti médií. Podle vládního tábora však změna financování není útokem na demokracii, ale naplněním předvolebního slibu a snahou o efektivnější provoz ČT a ČRo.

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