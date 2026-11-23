Prostory Hvězdárny a planetária Brno se dnes proměnily v dějiště svatební hostiny. Režisér Milan Šteindler, který se k filmové režii vrací po 20 letech, tam natáčí komedii Až na ten konec dobrý podle stejnojmenné knižní předlohy brněnského spisovatele Pavla Tomeše. Filmový štáb pracuje na řadě míst v Brně. Snímek vstoupí do kin na konci roku 2027, řekl dnes novinářům Tomeš na natáčení.
Brno provází příběh už od jeho literárního vzniku, autor město vždy považoval za dějiště příběhu, ač v něm není výslovně zmíněno. Původní román získal v roce 2022 Cenu čtenářů Magnesia Litera a dočkal se svého audiovydání v Českém rozhlase i divadelního zpracování v Městském divadle Brno.
Vedle hvězdárny diváci ve filmu uvidí interiéry Tesařovy vily, vily Wittal nebo kostela svatého Jakuba. Štáb natáčel také v Simulačním centru Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a na Ústředním hřbitově. Výběr lokací podle producentů ukazuje město z různých, někdy překvapivých úhlů.
Komedie sleduje osudy mladé redaktorky černé kroniky v místních novinách, cynického bývalého ředitele hvězdárny a jeho osiřelé vnučky, která sbírá a vytváří parte. To pro svého dědu se ale snaží oddálit, co to jen jde. "Tenhle film je spíš o konečnosti než o smrti. O tom, že jednou všechna tahle sranda skončí. Ale do té doby se může stát spousta úžasných věcí. Jinak než s humorem o tom mluvit neumím," řekl Tomeš.
Do hlavních rolí obsadil Šteindler Petra Čtvrtníčka, Vandu Chaloupkovou a Emmu Marklovou. Ve snímku si sám sebe zahraje také český astronaut Aleš Svoboda, který se v roce 2027 chystá na misi na Mezinárodní vesmírnou stanici. "Zatím mám za sebou natočených jen několik exteriérů v ulicích Brna a natáčení v jednom uměleckém prostoru nad kostelem. Na brněnskou hvězdárnu jsem se ale obzvlášť těšila. Miluji vesmír a všechno, co je s ním spojené, takže to je pro mě velký zážitek," řekla Chaloupková.