Brněnská kapela Band of Heysek natočila album s bluesmany v USA

Brněnská bluesrocková kapela Band of Heysek natočila ve Spojených státech album nazvané Sticky Ricky. Hostují na něm hudebníci z tamní bluesové komunity včetně držitele Grammy, hráče na foukací harmoniku Charlieho Musselwhitea, oznámil ČTK Přemysl Štěpánek z vydavatelství Indies Scope.
"Ať chceš, nebo nechceš, co se zvuku týče, pohybuješ se v Česku v určitých mantinelech. Studio a lidi, kteří se motají okolo nahrávání v USA, jsou úplně mimo tyhle mantinely, jsou ovlivnění úplně jinými představami o zvuku, snímání nástrojů, o tom, co je při nahrávání důležité a co je zbytečná starost," uvedl zpěvák a kytarista Jan Švihálek.
Kapela Band of Heysek debutovala v roce 2017 deskou Shovel & Mattock a brzy navázala kontakty v americkém státě Mississippi, kde se stále rozvíjí autentický hudební styl zvaný Hill country blues. Už v roce 2019 tam Brňané natočili dvě alba, jedno s bluesmanem R. L. Boycem, druhé s kytaristou Kennym Brownem. Tehdy šlo z větší části o improvizaci, materiál na novou desku už byl důkladněji připravený.
"S nahrávkami jsme si mnohem víc pohráli, co se zvuku i dodatečných stop týče. A taky je ta deska hodně osobní po textové stránce," řekl Švihálek.
V kapele působí ještě baskytarista Mojmír Sabolovič a bubeník Lukáš Kytnar, pravidelně s nimi spolupracuje také bosenský klávesista Omer Blentić. Novou desku ozdobili tři američtí hudebníci, autentičtí nositelé bluesové tradice, jednak kytaristé Kenny Brown a Duwayne Burnside, jednak dvaaosmdesátiletý Musselwhite, který je držitelem Grammy i mnoha žánrových ocenění.
S brněnskou kapelou se Musselwhite v minulosti potkal na festivalech. Harmonikový part ve skladbě Learning Your Ways ale nahrál na dálku. "Byl zrovna na turné v Mexiku, tak musel svůj part nahrát na dva iPhony, ale myslím, že to zní fakt dobře," popsal Švihálek.
Band of Heysek pokřtí novou desku nejprve 26. března U Vystřelenýho oka v Praze a o den později ve Staré Pekárně v Brně.