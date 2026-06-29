Brněnská koupaliště měla za uplynulý víkend rekordní návštěvnosti

Vysoké venkovní teploty přilákaly na brněnská koupaliště tisíce návštěvníků. Za uplynulý víkend, kdy teploty na jihu Moravy stoupaly ke 40 stupňům, měla některá z nich rekordní návštěvnost. Aby nápor koupaliště zvládla, musela některá posílit počty pracovníků. ČTK to dnes řekli oslovení zástupci koupališť.
Rekordní návštěvnost hlásí třeba největší brněnská koupaliště Riviéra a Zábrdovice. Dohromady je navštívilo téměř 20.000 lidí, uvedl Martin Lísal, mluvčí městské společnosti Starez-Sport, která sportoviště spravuje.
Koupaliště Riviéra má kapacitu 7850 lidí. "V sobotu 27. června dorazilo na Riviéru celkem 7339 návštěvníků, což je nejvíc od roku 2019. Tehdy došlo 1. září 8400 lidí. V neděli 28. června byla návštěvnost jen o málo nižší, a to 7295 lidí," uvedl Lísal. Na zábrdovické koupaliště v sobotu zavítalo 2540 lidí, v neděli asi o 200 méně. "V tomto případě se jedná o nejvyšší návštěvu od roku 2018, kdy návštěvnost areálu evidujeme," řekl mluvčí.
Jeden z nejsilnějších víkendů za poslední léta zažilo koupaliště na Kraví hoře, který spravuje městská část Brno-střed. Od pátku tam dorazilo přes 6600 lidí, řekl mluvčí radnice Michal Šťastný. "Co se týče personálu, posílil se počet plavčíků, úklidových čet a také provozovatel občerstvení navýšil počet pracovníků, kteří tam přes tyto horké letní dny prodávají," uvedl Šťastný.
Obrovskou návštěvnost zaznamenal i biotop v Brně-Jih. Podle jeho ředitele Pavla Svrčiny zatím počet návštěvníků nemají spočítaný, nicméně to podle něj bylo "za hranou". Nestíhal totiž ani personál, ani stroje, řekl Svrčina.
Česko o víkendu zasáhly tropické teploty. Nejvyšší víkendovou teplotu na jihu Moravy zaznamenali meteorologové v neděli ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 39,2 stupně Celsia.