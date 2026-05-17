Brněnská muzejní noc letos nalákala 46.000 lidí, méně než loni

Brněnská muzejní noc letos nalákala 46.000 lidí, kteří se mohli podívat v netradičních hodinách do muzeí, galerií, knihoven, chrámů a dalších objektů. V tiskové zprávě o tom dnes informovala Eva Kadlčáková z Moravská galerie v Brně. Akce se uskutečnila v sobotu. Loni na ni dorazilo bezmála 60.000 lidí. Letos ale bylo nepříznivé počasí, navíc Česko hrálo utkání na hokejovém mistrovství světa.
Letošního ročníku se účastnilo 26 institucí, které připravily program na 52 místech. Vzaly své hosty do podkroví i podzemí, ukázaly zahrady, sály, studia. Tématem letošního ročníku bylo "Muzea spojující rozdělený svět." Například Galerie FAVU ukázala mezinárodní projekt několika umělkyň z různých zemí, muzeum Malý Mehrin učilo poznávat židovskou kulturu, včetně tanců. Kurátorská prohlídka výstavy Rudolfa Sikory, jehož životní náplní je spravedlivý svět, byla zase jedním z bodů programu Moravské galerie.
Moravská galerie nabídla lidem i workshopy inspirované aktuálními výstavami a lektorské úvody k expozicím. "Velký zájem byl o módní přehlídku studentů SŠUD, nádvoří Uměleckoprůmyslového muzea pod Mrakem bylo při ní zcela zaplněné. Také v sousedním Pražákově paláci Moravské galerie se za Robokočkou pohyboval dav dětí a rodičů, máme radost," zhodnotila účast vedoucí lektorského oddělení Moravské galerie Michaela Gerichová.
Masarykova univerzita přišla s nápadem představit svou sbírku kopií antických soch tak, jak je mohou vnímat slabozrací a nevidomí lidé. Vyzkoušet si to díky klapkám na očích mohli i vidící. Srážky se zájemci naučili měřit v Mendelově muzeu při Masarykově univerzitě. Technické muzeum v Brně zase dopřálo lidem možnost stát se na jeden večer detektivy.
"Tentokrát jsme zvolili zcela originální téma, a to v duchu největší výstavy ‘Policejní ředitelství v Brně v letech 1918–1945‘ s podtitulem Ve službě proti zločinu. Příchozí naprosto pohltil svět uniformovaného policejního strážního sboru, četnictva a příslušníků prvorepublikové čs. armády. Bavilo je i plnění úkolů a kvízů k získání Průkazu mladého detektiva," uvedla Marcela Havlíčková, koordinátorka Brněnské muzejní noci v Technickém muzeu v Brně.