Brněnská náplavka terčem sprejerů. Po odstranění graffiti se hned objevila další

Autor: iDNES.cz, ČTK
  8:32aktualizováno  8:32
Brněnská náplavka v ulici Poříčí láká nejen rekreanty a sportovce využívající nové stezky, ale už i vandaly. Protipovodňové betonové zdi posprejovali nelegálními graffiti. Ačkoliv některá nechal zhotovitel odstranit, po několika dnech se objevila nová. Město situaci monitoruje, sdělil jeho mluvčí Filip Poňuchálek.
První brněnská náplavka u řeky Svratky je hotová. (18. července 2025)

První brněnská náplavka u řeky Svratky je hotová. (18. července 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

U řeky Svratky v Brně vznikly zhruba tři kilometry nových stezek pro pěší i...
Nová náplavka umožňuje sestoupit až přímo k vodní hladině. (18. července 2025)
U řeky Svratky v Brně vznikly zhruba tři kilometry nových stezek pro pěší i...
Nová náplavka umožňuje sestoupit přímo až k vodní hladině. (18. července 2025)
24 fotografií

Magistrát zároveň čeká na předání stavby, aby mohl požádat o kolaudaci. Bez ní například nelze otevřít kavárnu, která na náplavce vznikla. S ohledem na potřebné úpravy prostoru je jasné, že se tam lidé občerství nejdříve příští rok.

Náplavka vyšla na 1,5 miliardy korun bez DPH. Brňanům má nabídnout zejména nové možnosti trávení volného času v blízkosti řeky Svratky. Město získalo povolení předčasného užívání stavby v polovině července. Brzy nato se objevilo i graffiti.

„Se zhotovitelem máme dohodu, že veškerá nově vzniklá poškození průběžně odstraní, a to co nejdříve. Na některých místech se tak už stalo, bohužel se však po několika dnech objevila nová. Ve spolupráci se zhotovitelem podnikáme kroky k zachování čistého prostoru,“ řekl Poňuchálek.

Nová kavárna v Brně ještě nestačila otevřít a už se do ní vloupal zloděj

Firma se nevěnuje pouze posprejovaným zdem, odstraňuje i další vady a nedodělky, což je zásadní pro předání stavby. „Jakmile bude vše v pořádku a stavba formálně předána, požádáme stavební úřad o kolaudaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení v režimu státní správy, není možné odhadovat, jak dlouho bude tento proces trvat,“ doplnil Poňuchálek.

Kolaudace je potřebná také pro předání kavárny do správy městské části Brno-střed. „Jakmile se tak stane, plánujeme uskutečnit otevřené výběrové řízení na provozovatele, což potrvá nejméně čtvrt roku. Poté budou s ohledem na výběr provozovatele nutné úpravy interiéru,“ řekl mluvčí radnice Michal Šťastný.

Vedle opatření v úseku od Riviéry přes Poříčí k železničnímu viaduktu v Uhelné ulici pracuje město i na dalších etapách protipovodňových opatření. Nejblíže je úsek Trnitá, který se týká Svratky i Svitavy.

Město koncem července získalo nepravomocné stavební povolení a dokončilo projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Po nabytí právní moci povolení podle Poňuchálka zahájí přípravu výběrového řízení na zhotovitele stavby.

