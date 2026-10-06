Brněnská nezávislá divadla se spojila, chtějí jednat s městem o podpoře

Brněnská profesionální nezávislá scéna se potýká s dlouhodobým podfinancováním. Souvisejícím problémem je přetížení tvůrců, řekla ČTK Eva Lietavová, ředitelka nového Festivalu brněnských nezávislých divadel. Reakcí na současnou situaci je vznik platformy 14 souborů, která funguje jako jednotný partner pro jednání s brněnským magistrátem, doplnila Lietavová.
Brno je podle představitelů nezávislé scény z hlediska financování ve specifické pozici mezi hlavním městem a ostatními regiony. Kromě podfinancovaných rozpočtů naráží brněnská profesionální nezávislá divadla na nedostatek prostorů určených ke hraní i zkoušení a na nejistotu ohledně systémové podpory.
"Potřeby výrazně převyšují alokovaný rozpočet v rámci dotačního systému města Brna a v tuto chvíli čelíme i velké nejistotě ze strany ministerstva kultury,“ uvedla Lietavová. Ani Jihomoravský kraj není podle ředitelky festivalu dostatečně stabilním podporovatelem. Přestože je umělecká úroveň a tvorba nezávislé scény podle Lietavové výborná, dlouhodobé přetížení ovlivňuje samotný proces tvorby.
Platforma Brněnská nezávislá divadla sdružuje 14 souborů. Slouží jako místo pro vytváření společných strategií a formulování požadavků vůči samosprávě. "Pro Magistrát města Brna jsme klíčovou organizací pro jednání s nezávislým sektorem a zároveň i partnerem v konzultaci kulturních strategií," řekla Lietavová.
Témata udržitelnosti, nedostatku prostoru a podpory kultury mimo velká centra řeší i odborný program prvního ročníku Festivalu brněnských nezávislých divadel. Akce od 4. do 11. října vedle odborných diskusí představuje na osmi místech po celém Brně tvorbu místních souborů v divadelních sálech, v bytech, kavárnách či karavanu.