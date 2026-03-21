Brněnská Polárka dnes pozve dětské diváky do Grandhotelu pocitů

Lidské pocity a emoce ožijí v loutkové inscenaci, která má dnes premiéru v brněnském Divadle Polárka. Emoce se promění v hotelové hosty, kteří se postupně ubytovávají v Grandhotelu pocitů, což je také název nového představení pro děti od tří let. Hosté mají specifické potřeby, se kterými se hoteliér musí vypořádat, stejně jako každý člověk se svými emocemi.
"Pocity k nám přicházejí téměř v každém okamžiku. A očekává se od nás, že s nimi budeme umět zacházet. Co to ale přesně znamená? Co potřebujeme k tomu, abychom dokázali s každým pocitem vyjít, pojmenovat ho a říct si, co v danou chvíli potřebujeme? Myslím, že základem je o pocitech otevřeně mluvit – a ideálně už od útlého věku," uvedl režisér Jiří Hajdyla.
Jako předloha posloužila kniha berlínské autorky a výtvarnice Lidie Brankovićové, která v češtině vyšla pod názvem Grandhotel emocí. "Z ní jsme převzali ústřední metaforu hotelu, hoteliéra a hotelových hostů. Zároveň jsme pracovali i s celou řadou dalších – nejen dětských – knih o emocích," řekla dramaturgyně Karolina Salamonová.
"Základním motivem je legitimita všech pocitů. V hotelu žádné pocity neodmítáme. Pocity nemáme potlačovat, ale naslouchat jim, a případně jim dávat adekvátní hranice. Zároveň inscenaci vnímám jako příspěvek do mezigenerační debaty o proměnách přístupů k výchově dětí," doplnila Salamonová.
Inscenace se opírá o výtvarný styl Terezy Bartůňkové, autorky scény a loutek, která se podílela také na světelném designu. "U každé emoce jsme si položili otázku, jaké fyzikální vlastnosti by jí mohly odpovídat – křehkost, tíha, pružnost, měkkost nebo třeba nestálost. Tyto vlastnosti jsem pak využila při návrhu objektů a loutek," vysvětlila výtvarnice.
Vedle herců Divadla Polárka Davida Smečky a Matěje Záhoříka se v inscenaci představí nedávná absolventka Divadelní fakulty JAMU Lucie Netopilová.