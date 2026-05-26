Brněnská Polárka připravuje hru o jinakosti, šikaně a síle přátelství

Brněnské divadlo Polárka připravuje jako poslední premiéru současné sezony hru o jinakosti, šikaně a síle přátelství. Inscenace Jsem Vincent a můj plán je přežít! vznikla podle knihy Enne Koensové a je určená dětem od devíti let. Premiéra bude 6. června, oznámila ČTK vedoucí divadla Martina Hanáková.
Hlavní hrdina čelí kvůli jinakosti šikaně a výsměchu. Proto si vytvoří vlastní bezpečný svět plný obranných mechanismů. Upne se na příručku pro přežití, tajné plány, krabičku poslední záchrany nebo imaginárního kamaráda. Nakonec mu pomůže přátelství s novou spolužačkou Jasmínou.
"Chceme poukázat na to, že pro někoho je i běžná cesta do školy náročnou stezkou přežití. Proto bychom byli rádi, kdyby diváci prožili empatii i porozumění. Možná totiž sami vidí ve škole děti, kterým se nedaří – jenže se za tím nemusí skrývat nezodpovědnost nebo nesoustředěnost, ale nějaké tajemství. Které navíc mohou mít i ti, kteří šikanují," uvedl režisér Ján Mikuš.
"Neinscenujeme ale téma, inscenujeme příběh hrdiny. Chceme diváky nechat, aby s ním něco mohli prožít – můžou se zamilovat do kluka, který je v něčem tragický. A zároveň ho necháme trpět za nás. Protože tak jako to Vincentovi říká Jasmína, na něm ostatní děti vidí, jaké by to bylo, kdyby byly na jeho místě," doplnil Mikuš.
Příchod spolužačky změní Vincentovi život. "Díky Jasmíně a tomu, že jí začne důvěřovat, Vincent nalézá odvahu postavit se sám za sebe. Nikdy by ho přitom nenapadlo, že by ho takováto holka chtěla mít za kamaráda. Postupně se pro něj stává tak důležitá, že se dokonce odkloní od svého imaginárního kamaráda, opustí příručku přežití a začne věřit skutečné kamarádce," popsala dramaturgyně Jana Mikuš Hanzelová.
Přitom sama Jasmína má zkušenost s vylučováním z kolektivu kvůli jazykovému handicapu. "Ale i díky zkušenosti se stěhováním do různých zemí, kde je vše jiné, zjistila, že neplatí univerzální normálnost. Ani univerzální jinakost," zdůraznil Mikuš.