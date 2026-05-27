Brněnská primátorka ani náměstek z ODS na podzim kandidovat nebudou

Na společné kandidátce ODS a TOP 09 v podzimních volbách do zastupitelstva města Brna se neobjeví současná primátorka Markéta Vaňková (ODS). V půlce dubna spolu s oznámením, že nebude lídryní, připustila, že by do zastupitelstva kandidovala. Novinářům dnes ale při představení celé kandidátky řekla, že její rozhodnutí souvisí se zdravotními důvody a také s tím, že nechce stranickým kolegům, kteří stojí o pozici zastupitelů, zabírat místo. Kandidovat nebude ani její náměstek Robert Kerndl a radní pro dopravu Petr Kratochvíl (oba ODS).
"V době, kdy jsem oznamovala, že nebudu bohužel lídryní, jsem byla přesvědčená, že bez zastupitelstva města Brna si nedokážu svůj život představit, a proto jsem chtěla být na volitelném místě kandidátky," řekla Vaňková. Nakonec však dospěla k tomu, že kandidovat vůbec nebude. "V prvé řadě se plánuju uzdravit. Primárně předpokládám, že si obnovím advokacii," uvedla.
Vaňkovou, která město vedla osm let, nahradila v čele kandidátky televizní producentka Kamila Zlatušková. Na druhém místě je radní pro sport Tomáš Aberl (TOP 09). Kandidátku tvoří z velké části starostové a místostarostové městských částí, například starostka Králova Pole a zastupitelka Brna Andrea Pazderová, místostarosta Brna-sever Martin Basel nebo starosta Brna-střed Vojtěch Mencl. Na desátém místě je Michal Chládek, zeť expremiéra a bývalého předsedy ODS Petra Fialy.
Kromě Vaňkové na kandidátce však chybí i náměstek primátorky Robert Kerndl. "Těch důvodů je celá řada. Pro mě je asi zásadní to, že po 25 letech v aktivní politice na různých pozicích jsem si prostě řekl, že už bych si možná mohl dopřát nějakou zkušenost a dělat něco jiného než politiku," uvedl Kerndl.
Kerndl nebude kandidovat ani do žádné z městských částí. Zůstává však předsedou brněnské ODS a z této pozice by ještě chtěl do politiky promlouvat. "V okamžiku, kdy bych měl pocit, že dělají nějaké rozhodnutí, která je můžou poškodit, tak ať počítají s tím, že přijdu, zaťukám na dveře a řeknu, že takhle se mi to nelíbí a že bych jim doporučoval to dělat jinak," řekl Kerndl.
Ke stejnému rozhodnutí dospěl i radní pro dopravu Petr Kratochvíl, jenž je zároveň předsedou představenstva městské společnosti Arena Brno. Odůvodnil to tím, že chce mít více času na dokončení projektu multifunkční haly na brněnském výstavišti.
"Celá tato politická generace v tuhle chvíli odchází. Odchází na vrcholu a dávají prostor dalším lidem v ODS. To si myslím, že je něco, co je vlastně pozoruhodné a ukazuje to i otevřenost a živost a směřování do budoucna naší politické strany," uvedl Petr Fiala.
Brněnské zastupitelstvo má 55 členů. Volby v roce 2022 vyhrála s 25 procenty hlasů společná kandidátka ODS a TOP 09. Utvořila koalici s ANO, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM. Měla 42 mandátů. Deset členů ANO však koncem loňského roku toto hnutí z ANO vyloučilo. Učinilo tak na návrh krajského vedení, které vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Tito zastupitelé zůstali ve vedení města a vytvořili klub Nezávislých. Do tohoto klubu se přidal i Petr Levíček za Trikoloru. Tři členové hnutí ANO přešli do opozice. Nyní má koalice 39 členů.